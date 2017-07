Puigdemont diu que l'estat espanyol «amenaça» els alcaldes perquè els té por

El president de la Generalitat, Carles Puigdemont, va constatar ahir que l'Estat «amenaça» els alcaldes justament perquè els té por. «Han passat de la befa a l'estat d'amenaça, que és la demostració més clara d'un altre estat, l'estat de la por. I més que en farem», va advertir Puigdemont durant un acte al paranimf de la Universitat de Barcelona, on més de 500 batlles van exhibir la unitat del món local independentista a favor de l'1-0, entre els quals els de Manresa, Cardona, Solsona i l'alcaldessa de Berga.

A parer del president, els alcaldes són la «garantia» del referèndum. Per boca de nou alcaldes i dels presidents de l'Associació Catalana de Municipis (ACM) i de l'Associació de Municipis per la Independència (AMI), els batlles van garantir el seu compromís amb l'organització de l'1-0 malgrat les amenaces de l'Estat.

L'acte solemne celebrat aquest dissabte a la UB, tot just a tres mesos de l'1 d'octubre, va servir per exhibir múscul i sobretot per mostrar el compromís de més de 500 alcaldes amb l'organització del referèndum.

En aquest sentit, l'exalcalde de Cerdanyola Toni Morral (ICV) va ser l'encarregat de llegir un manifest on els batlles sobiranistes es comprometen a cedir locals per a l'1-O i a «col·laborar amb totes aquelles actuacions que des el Govern es requereixi». Tot just després de certificar aquest compromís i d'agrair l'actitud dels batlles, el president de la Generalitat va assegurar que els alcaldes són precisament la «garantia» del referèndum, perquè són els que han garantit la democràcia i, alhora, que els seus municipis funcionin correctament. Puigdemont es va referir a les diferents declaracions que des de l'Estat, en boca del mateix Mariano Rajoy, s'estan dirigint contra ells, i va constatar que l'administració central ja s'ha adonat que «això va de debò» i per això ha passat «de la befa a l'amenaça», de «riure-se'n» a trobar motius per estar «preocupat».

El president va remarcar que l'Estat creia que ho tenia «tot controlat», perquè té jutges, fiscals, advocats de l'Estat, molta diplomàcia, lobbies econòmics, grups de comunicació i «clavegueres». Però, va subratllar, no té el més important, que són els vots, els alcaldes i els ciutadans de Catalunya.

Per la seva banda, l'alcaldessa de Berga, Montse Venturós, de la CUP, va constatar que l'estat espanyol té una «llarga trajectòria de treball antidemocràtic» contra les nacions sense estat, i es va mostrar convençuda que utilitzarà tot tipus d'eines, com ja està fent contra els ajuntaments, per aturar el referèndum de l'1-O. Però Venturós va subratllar que «el procés de ruptura no va de cadires o de càrrecs públics», sinó de la determinació clara «d'executar un dret inalienable».