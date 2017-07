17 morts per ofegament a Catalunya els sis primers mesos del 2017

17 persones han mort per ofegament en platges, rius i piscines de Catalunya durant els sis primers mesos de l'any 2017.

Segons dades difoses ahir per la Reial Federació Espanyola de Salvament i Socorrisme, al conjunt de l'Estat s'han ofegat un total de 209 persones; un de cada tres morts va perdre la vida el juny i una de cada quatre víctimes tenia més de 65 anys.

El perfil dels ofegats és un home (en el 82% dels casos), de nacionalitat espanyola (73%), de més de 35 anys (68%), que perd la vida a la platja (50%) %) entre les 10 del matí i les vuit del vespre.

En el 76% dels casos d'ofegament els espais aquàtics no tenien servei de vigilància actiu en el moment dels fets, fonamental per evitar aquests incidents, que cada any generen el mateix debat sobre com fer que disminueixin.



Una nena, en estat crític

Una nena de 12 anys va quedar ahir en estat crític després d'estar a punt d'ofegar-se a la piscina d'un hotel de Salou. Segons el Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM), els fets van passar al voltant d'un quart de cinc de la tarda d'ahir, quan van treure la menor de l'aigua amb una aturada cardiorespiratòria. Fins al lloc s'hi van desplaçar dues ambulàncies, li van fer maniobres de reanimació i van traslladar la menor a l'Hospital Joan XXIII de Tarragona.

Es desconeixen els motius de l'incident i la menor estava ingressada ahir a l'hospital, en espera de la seva evolució mèdica, que es determinarà durant les properes hores.