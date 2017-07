Uns cinquanta activistes d'Arran es concentren en una comissaria

Els Mossos d'Esquadra van detenir ahir al matí per ordre del jutge un jove militant de l'organització independentista Arran que a final del mes de març passat va intentar ocupar la seu del PP a Barcelona en un acte a favor del referèndum.

Els Mossos d'Esquadra van informar de la detenció d'una persona per ordre judicial i militants d'Arran van explicar a les xarxes socials que es tracta d'un dels set joves que no s'havien presentat a declarar després de ser citats pel jutge per la seva presumpta implicació en aquells fets.

Ja a la tarda, una cinquantena de militants de la formació independentista Arran es van concentrar davant la comissaria de les Corts, on estava detingut l'activista, i van replicar als Mossos «què faran l'1 d'octubre, si seguiran les ordres de l'Estat i actuaran contra la voluntat del poble».

Una portaveu de l'entitat va llegir un manifest en què es criticava l'actuació «injustificada i desmesurada» dels Mossos i exigia explicacions polítiques pel que van qualificar com «el primer detingut per defensar el referèndum».

«Què faran aquests mossos l'1 d'octubre (dia en què el Govern català vol celebrar el referèndum d'independència)? Seguiran les ordres de l'Estat? Actuaran contra la voluntat del poble?», es va preguntar la portaveu.

En el manifest s'assegurava que «avui hi ha dos bàndols: un, que ens nega el dret a l'autodeterminació, i un altre, dels que dia a dia defensem el referèndum als carrers. Aquest bàndol, ara mateix, està dins d'aquesta comissaria», va concloure l'activista en un to de protesta.