Denuncien el propietari d'un gos que va morir després d'estar dies lligat a ple sol i sense aigua

Els Mossos d'Esquadra van denunciar el 24 de juny un home de 30 anys, nacionalitat espanyola i veí de Sant Gregori (Gironès) com a presumpte autor d´un delicte de maltractament animal domèstic. Quatre dies abans la policia havia rebut l'avís d´una veïna d´un bloc de pisos d'aquest municipi que alertava de la situació d´un gos en una terrassa d´uns baixos. Segons la veïna, l'animal estava lligat des de feia dies a ple sol i no tenia aigua. Agents dels Mossos es van adreçar al lloc dels fets i van comprovar que el gos no es movia. Van fer gestions per localitzar el propietari i poder ajudar l'animal, que estava lligat amb una cadena molt curta. En no trobar-lo van decidir accedir a la terrassa a través del pati d´un veí. Amb tot, els esforços dels agents van ser infructuosos, perquè l'animal ja era mort.

El propietari del gos va ser denunciat per un delicte de maltractament d´animal domèstic i el cos del gos es va dipositar en una clínica veterinària del poble a l´espera del pronunciament de l´autoritat judicial.