Donald Trump buscarà una millor relació amb Rússia durant la seva gira europea

Donald Trump buscarà en la seva gira europea per Polònia i Alemanya promoure una relació «més constructiva» amb Rússia. Durant aquesta setmana, el president dels EUA es trobarà amb el president Vladímir Putin per primera vegada cara a cara a la cimera del G20, igual que amb el seu homòleg mexicà, Enrique Peña Nieto.

Trump marxarà dimecres cap a Varsòvia i després es desplaçarà a la ciutat alemanya d'Hamburg per participar a la trobada de líders del G20, en el que serà el seu segon viatge internacional des de la seva arribada a la Casa Blanca el gener passat. Un dels objectius d'aquesta gira és desenvolupar «un enfocament comú» amb els seus socis europeus i sobre les relacions amb Rússia.

«Com el president ha deixat clar, a ell li agradaria que Estats Units i tot Occident desenvolupessin una relació més constructiva amb Rússia. Però també ha deixat clar que farem el necessari per afrontar el comportament desestabilitzador de Moscou», va comentar H. R. McMaster, el principal assessor de seguretat nacional de la Casa Blanca, en una roda de premsa.

L'assessor va detallar que Trump ha demanat al seu equip treballar per «impedir» un conflicte amb Rússia i fomentar «àrees de cooperació» amb el Kremlin en assumptes com les amenaces nord-coreanes, la guer-ra civil siriana o la campanya contra el grup gihadista Estat Islàmic (EI). Temes que segurament estaran presents en l'esperada primera reunió bilateral entre Trump i Putin, que es produirà en el marc del G20. Ara com ara, la Casa Blanca ha rebutjat comentar si Trump parlarà amb Putin de les investigacions sobre la suposada ingerència russa en les eleccions de novembre passat als EUA i les possibles connexions entre la seva campanya i Moscou.

L'altra reunió que també genera molta expectació és la que mantindrà Trump amb Peña Nieto, la primera entre tots dos després que el mandatari mexicà cancel·lés una visita a la Casa Blanca al començament d'any per les tensions sobre el mur fronterer. A més de la insistència de Trump que Mèxic acabarà pagant la construcció d'aquest mur, el magnat ha acusat el país veí de pràctiques comercials injustes i ambdues nacions preveuen començar a l'agost la renegociació de l'acord de lliure comerç TLCAN, del qual també forma part Canadà.

Juntament amb les programades amb Putin i Peña Nieto, Trump tindrà reunions bilaterals amb la cancellera alemanya i amfitriona del G20, Angela Merkel; els primers ministres de Japó, Shinzo Abe, i Regne Unit, Theresa May; i els presidents xinès, Xi Jinping, i sud-coreà, Moon Jae-in, entre d'altres. Durant la seva estada a Varsòvia, Trump es trobarà amb el president polonès, Andrzej Dubte, i participarà a la «Cimera de la Iniciativa dels Tres Mars» juntament amb líders d'Europa Central, el Bàltic i els Balcans.

El mandatari oferirà un discurs dirigit al poble polonès en el qual exposarà la seva visió sobre el «futur» de les relacions amb Europa i de l'aliança transatlàntica, segons va explicar McMaster.

Pel que fa als temes que Trump vol plantejar davant els socis del G20, el seu principal assessor econòmic, Gary Cohn, va avançar que el president es manté «ferm contra totes les pràctiques comercials deslleials», incloses les «distorsions massives al mercat mundial de l'acer», aspecte en què Estat Units apunta directament a Xina.

Trump espera poder explicar a la cimera la seva decisió de retirar-se de l'Acord Climàtic de París i insistir que està obert a tornar a ser-hi o a negociar un nou pacte, «si té sentit per al poble nord-americà», va dir Cohn.

D'altra banda, a la seva agenda hi ha abordar la fam i les crisis a Sudan del Sud, Nigèria, Iemen i Somàlia, tal com va explicar la Casa Blanca.