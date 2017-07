Iceta diu que ni l'ONU, ni l'Haya, ni "el gran manitú" poden validar l'1-O

El primer secretari del PSC, Miquel Iceta, ha rebutjat que les resolucions de les Nacions Unides i el Tribunal de l'Haia reconeguin el referèndum que el Govern vol fer l'1-O. "Si el Consell de Garanties Estatutàries diu per unanimitat que la Generalitat no té competències per convocar això, creu que l'ONU, l'Haia o el 'gran manitú' poden validar el procediment?", ha preguntat en roda de premsa. Iceta ha valorat així el fet que la llei del referèndum es remet a resolucions de l'ONU i el Tribunal de l'Haia per justificar la via unilateral, segons avancen aquest dilluns diversos mitjans. El primer secretari del PSC ha afirmat que el dret a l'autodeterminació reconegut per l'ONU "es circumscriu a situacions colonials i de falta de llibertat" i per això ha defensat que "no es aplicable al cas català".

D'altra banda, Iceta també ha defensat que per "liquidar" l'Estatut i establir un nou mapa polític cal el vot afirmatiu de dos terços dels diputats al Parlament i ha afegit que "fins i tot la sindicatura electoral" necessita aquests dos terços. En aquest sentit, ha afirmat que ara per ara "no hi ha dos terços" del Parlament que estiguin disposats a "acabar amb la Constitució i l'Estatut i inventar-se la sindicatura electoral d'un referèndum il·legal".



El PSC no assistirà a l'acte de JxSi i la CUP



El primer secretari ha explicat també que el grup parlamentari socialista no assistirà a l'acte que aquest dimarts al migdia han organitzat JxSí i la CUP per explicar la llei del referèndum. Iceta ha ironitzat assegurant que quan van rebre el correu electrònic on se'ls convocava van pensar que era una broma i ha afegit: "Després vam veure que efectivament ho era". El socialista ha dit que si se'ls convoqués perquè un grup ha registrat una iniciativa o si el que hi ha sobre la taula és una tramitació parlamentària reglada "sense dubte" hi participarien però ha constatat que no és el cas.

Ha afegit que creu que la reunió es fa perquè hi ha "molt poca gent" de JxSí que conegui què s'està fent però ha dit que els socialistes no acceptaran el paper "d'anar allà i després fer una pregunteta". "El respecte a la feina de l'oposició, el Parlament i els grups ens porta a declinar amablement la invitació", ha sentenciat.



Iceta llença el web 'Garantia.cat'



En la roda de premsa d'aquest dilluns, Iceta ha presentat un nou portal web amb el seu segell amb el domini 'Garantia.cat' que segueix el lema 'la garantia és la llei". La presentació es fa un dia abans que el Govern posi en marxa el portal 'garanties.cat' sobre el referèndum de l'1-O i, en el cas del socialista, l'objectiu és "facilitar informació" als ciutadans sobre quin és el camí per convocar un referèndum emparat en la legalitat.

El portal inclou diversos apartats com 'Com saber si un referèndum és legal' -on s'explica que només ho és "si cada persona amb dret a vot rep una comunicació oficial al seu domicili"-, 'Sóc un càrrec electe, què he de fer per col?laborar?' –on s'explica que cal que hi hagi també una comunicació oficial i que en cas de dubte es pregunti al secretari municipal-, 'La col·laboració d'entitats i persones voluntàries' –on s'apunta que els processos electorals reglats han d'estar organitzats per l'administració- i un altre apartat sobre legislació amb links a la Constitució espanyola, l'Estatut, la Llei orgànica del règim electoral general i el Codi de bones pràctiques sobre referèndums de la Comissió de Venècia.

El portal web es completa amb un apartat sota el nom 'Un camí sense sortida' on es recullen els arguments de perquè el referèndum no és la solució al problema d'encaix de Catalunya a l'Estat i un darrer, 'El camí més segur', que explica la proposta socialista de reforma federal de la Constitució.