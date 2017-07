Junqueras: «Només hi ha una legalitat, la que deriva del dret internacional»

El vicepresident de la Generalitat, Oriol Junqueras, ha sentenciat en una entrevista a Rac1 aquest dilluns al matí que "només hi ha una legalitat, la que deriva del dret internacional". A més, el també conseller d'Economia ha recordat que l'Estat espanyol s'ha "autoobligat" a interpretar la seva normativa legal segons els principis que marca aquest dret internacional, entre els quals hi ha el de l'autodeterminació. D'altra banda, Junqueras ha replicat a l'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, que els funcionaris de l'Ajuntament no participen mai als processos electorals i, per tant, tampoc ho faran en el referèndum de l'1-O. Aquest dimarts el Govern explicarà la Llei del Referèndum, i les properes setmanes s'espera que es detalli la Llei de Transitorietat.

Encara sobre el dret internacional, Junqueras ha reiterat que és l'Estat qui en "tergiversa la interpretació" i nega el dret a l'autodeterminació i el referèndum, fet que "no es prohibeix enlloc", segons el conseller. En aquesta línia, el vicepresident ha constatat la importància d'explicar aquesta situació tant a la societat catalana com "també a fora".



La Llei del Referèndum

D'altra banda, Junqueras ha admès que la Llei del Referèndum és una picada d'ullet a la comunitat internacional, ja que la normativa que es detallarà aquest dimarts es basa en les resolucions de l'ONU i del Tribunal de l'Haia per justificar la via unilateral. El vicepresident ha matisat, però, que el procés és "multilateral" perquè interpel·la les institucions supranacionals, supraestatals i la Unió Europea, entre d'altres. "El que hem de fer és insistir en aquesta consciència de la multilateralitat i adreçar-nos directament als agents interns i externs", ha afegit.

Pel que fa al cens de l'1-O, Junqueras ha assegurat que s'utilitzaran les mateixes dades i informació que s'elabora "sempre", i ha garantir la protecció dels funcionaris. "No han de patir", ha repetit el vicepresident, que ha subratllat que el Govern protegirà tothom, no només els treballadors públics. "Qui posa en perill els ciutadans és qui els vol privar de drets inalienables", ha dit sobre l'Estat espanyol i el dret a l'autodeterminació.



Colau i els funcionaris

Pel que fa als treballadors públics de l'Ajuntament de Barcelona, Junqueras ha recordat que els funcionari del consistori no tenen "cap paper actiu" en els processos electorals i, per tant, tampoc en el referèndum. "No hi són mai, no cal patir. Com es poden posar en perill si ho farem com sempre? Tothom ha d'estar tranquil", ha afegit.



La carta de la CUP

D'altra banda, Junqueras també ha valorat la carta dels 10 diputats del grup parlamentari de la CUP al Govern, on demanen el cens oficial de l'1-O, que hi hagi targetes de votació i que els treballadors públics que s'hi impliquin siguin funcionaris. "Intueixo que dec estar a favor de tot el que diuen", ha dit Junqueras, que no havia llegit encara la missiva. En aquest sentit, el vicepresident ha posat en valor la sintonia amb els anticapitalistes i ha sentenciat que parlen "sovint".