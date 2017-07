Més de 21 morts en l'explosió de tres cotxes a Damasc

Una explosió de tres cotxes bomba a Damasc va causar ahir almenys 21 morts, mentre les Forces de Síria Democràtica (FSD), aliança armada liderada per milícies kurdes, continuaven la seva lluita contra el grup Estat Islàmic (EI) a Al Raqa, capital dels gihadistes. L'Observatori Sirià de Drets Humans va informar que entre les víctimes mortals hi havia els tres terroristes suïcides que conduïen els vehicles i set membres de les forces governamentals sirianes.

Dos dels cotxes bomba van ser detonats de forma controlada per les forces de seguretat, després d'interceptar els conductors suïcides, a la carretera que uneix l'aeroport i la capital. Segons un comunicat del ministeri d'Interior sirià els vehicles es dirigien cap als barris «segurs» de Damasc i van ser aturats a la zona d'Oqda, i se'ls va impedir arribar als seus objectius. El tercer cotxe bomba va aconseguir arribar a la plaça Al Gadir, situada a l'àrea de Bab Tuma, al barri històric de la capital.

De moment, cap agrupació no ha reivindicat l'atemptat a la capital siriana, que ha estat escenari anteriorment d'atacs terroristes per part de grups radicals amb base a Síria i contra els quals lluita l'exèrcit nacional, com el gihadista Estat Islàmic.

Mentrestant, les Forces de Síria Democràtica (una aliança que té el suport d'EUA) van prosseguir la seva ofensiva contra EI a la ciutat d'Al Raqa, el principal bastió urbà dels gihadistes. En un comunicat difós a través del seu compte a la xarxa social Telegram, les milícies van informar que ahir van prendre la localitat de Kasra, al sud-est de la ciutat d'Al Raqa, i que van matar desenes de terroristes d'EI durant la batalla pel control d'aquesta població.

També van afirmar que les seves forces van alliberar el mercat d'Al Hal, a l'est d'Al Raqa, i altres edificis estratègics a l'interior de la ciutat, de la qual les FSD intenten expulsar els gihadistes. L'Observatori Sirià de Drets Humans va confirmar la presa d'aquest mercat i va dir que hi ha baixes humanes en tots dos bàndols, sense especificar el nombre de morts.

Les FSD desenvolupen des del 6 de juny una ofensiva a tres fronts a Al Raqa, en la qual tenen el suport dels avions de la coalició internacional capitanejada per EUA, a més a més de forces especials nord-americanes sobre el terreny.

Les milícies havien alliberat anteriorment del jou gihadista amplis territoris de la província homònima, al nord-est de Síria, en el marc de l'operació Ira de l'Eufrates, que es va començar a principi de novembre del 2016.