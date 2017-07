La mort d'un nen en la piscina d'un casal d'estiu a Vilanova va ser «accidental»

Els Mossos d'Esquadra han conclòs que el motiu de la mort del nen de 10 anys que s'estava banyant a la piscina del casal d'estiu del Club Tennis Vilanova va ser un accident. Fonts policials han confirmat a l'ACN que l'informe preliminar de l'autòpsia ha determinat que el menor es va asfixiar per la gran quantitat d'aigua que va empassar, fet que s'atribueix a un accident. Per això els mossos descarten cap actuació negligent per part dels monitors ni del socorrista. La policia ha remès als jutjats l'expedient amb l'informe de l'autòpsia i les declaracions preses a diverses persones que eren a la piscina quan el nen va morir. El cas el dirigeix el jutjat d'instrucció número 6 de Vilanova i la Geltrú, que resta a l'espera de conèixer els resultats de l'analítica toxicològica. Serà aleshores quan conclourà definitivament si el motiu de la mort va ser un accident o bé decidirà continuar amb la investigació si constata que hi ha indicis de delicte per part d'algun dels responsables de l'activitat.

Els fets que van tenir lloc el passat dijous 22 de juny, primer dia de casal d'estiu, quan un infant de 10 anys que assistia a les activitats del Club Tennis Vilanova va morir mentre es banyava a la piscina d'aquesta entitat esportiva. Els responsables de l'activitat van assegurar que, quan l'infant va ser localitzat inconscient dins l'aigua, ràpidament va rebre l'atenció del socorrista, els monitors i també de dos metges socis del club, però no van aconseguir reanimar-lo. Des del primer moment, el president del Club Tennis Vilanova va atribuir la mort del nen a "un accident".