El president portuguès demana investigar «fins al final» el robatori d'armes

El president de Portugal, Marcelo Rebelo de Sousa, va demanar ahir «investigar fins al final» el robatori detectat dimecres passat en uns dipòsits militars al centre del país, d'on van ser sostretes granades i explosius, entre altres elements.

«No hi ha d'haver dubtes que s'ha d'investigar fins a la fi en matèria de fets i responsabilitats», va dir el cap d'Estat a periodistes al municipi de Cascais.

Rebelo de Sousa, que aquest dissabte va instar a esperar més informació abans de pronunciar-se, va dir ahir que a més s'han de prendre les mesures necessàries per prevenir en el futur «robatoris d'aquesta mena i amb gravetat creixent».

L'Exèrcit portuguès va informar aquest dijous de la desaparició del material bèl·lic, la quantitat del qual no va precisar -va explicar- per no entorpir la investigació que du a terme la Policia Judicial Militar juntament amb membres de la Unitat Nacional de Contraterrorisme de la Policia Judicial.

No obstant això, fonts de la lluita terrorista d'Espanya -que va informar Portugal del succés- van dir que en la relació del que s'ha robat hi ha 1.450 cartutxos, 168 granades de mà de diferents tipus, així com 44 granades coet anticar-ro més.

Les autoritats lusitanes també van indicar a les espanyoles que han estat robades 22 bobines de fil usat per a l'activació per tracció d'un disparador de descompressió, 24 de tracció lateral, 60 iniciadors, 264 espelmes PE4A i càrregues de tall.

El ministre de Defensa portuguès, José Alberto Azevedo Lopes, va donar ordre d'avisar d'aquest robatori l'OTAN, una organització que, va dir ahir Rebelo de Sousa, havia registrat altres casos similars «els últims dos anys» en països aliats, «un dels quals, fa pocs mesos».

«Van ser diversos els robatoris que semblen tenir semblança amb aquest, s'hauria d'esbrinar si és així o no», va dir el president lusità, que no va especificar a quins casos es referia.

Per altra banda, l'Exèrcit portuguès va apartar dels seus càrrecs cinc comandants com a part de la investigació oberta pel robatori de dimecres passat.

La decisió, va dir a la cadena lusitana RTP el cap de l'Estat Major de l'Exèrcit portuguès, el general Frederico Rovisco Duarte, es pren «per una qüestió de claredat i perquè no interfereixin en el procés d'investigació fins que no s'aclareixi».

«No vull que hi hagi obstacles en les investigacions, i vaig decidir exonerar els cinc comandants de les unitats que d'alguna manera estan relacionats amb aquests processos», va afegir el general, que va subratllar que no hi ha «sospita» que aquests uniformats tinguessin cap participació directa en el robatori, però apartar-los era «necessari».