Alliberen un empresari de Lloret que va estar segrestat durant onze dies

Cinc persones han estat detingudes com a presumptes responsables del segrest durant onze dies d'un veí i empresari de Lloret de Mar, al qual mantenien atordit a base de subministrar-li drogues i pel qual reclamaven a la família 1,5 milions d'euros, segons informen els Mossos d'Esquadra.

Els fets es remunten al 12 de juny, quan una dona va denunciar que havia rebut una trucada des del telèfon del seu marit, en la qual un home li exigia un rescat d'1,5 milions d'euros per recuperar-lo amb vida.

La Unitat Central de Segrestos i Extorsions dels Mossos es va fer càrrec de la investigació i d'assessorar els familiars de la víctima, a més d'informar el jutjat d'instrucció 1 de Blanes, que estava en funcions de guàrdia, per sol·licitar mesures urgents per resoldre el cas. Les primeres indagacions van portar a determinar que el segrest l'havia dut a terme un grup criminal experimentat format per membres de l'est d'Europa.

Els agents van saber que havien canviat la víctima d'ubicació en diverses ocasions i que disposaven de coneixements tècnics amb l'objectiu d'eludir l'acció de la policia. Finalment, els Mossos van concloure que les trucades dels segrestadors es feien des de Madrid i que el veí de Lloret de Mar estava retingut en una zona per concretar entre la capital espanyola i Toledo. Davant d'aquesta certesa, es va establir un equip conjunt d'investigació amb la Secció de Segrestos i Extorsions de la UDEV Central de la Policia Nacional. El 21 de juny, els agents van identificar una part dels integrants de la banda, malgrat que els seus membres sempre prenien moltes mesures per evitar ser descoberts, com constants canvis de vehicle i mesures de contravigilància. Un dia més tard, els segrestadors es van posar en contacte amb la família per donar-li l'ultimàtum que o realitzaven el pagament o mataven la víctima. L'intercanvi s'havia de fer el mateix dia a la tarda a l'aparcament d'un hotel de l'A-42 que va de Madrid a Toledo. La policia va establir un dispositiu conjunt per alliberar l'ostatge i detenir els segrestadors, per això agents dels dos cossos de seguretat implicats en l'operació van acompanyar el germà de la víctima des de Barcelona a la capital espanyola on s'havia d'efectuar el pagament del rescat.

Paral·lelament, altres agents van localitzar el vehicle d'un dels sospitosos a Toledo i diversos membres del grup mentre feien comprovacions i vigilància al voltant d'un immoble.

Cap a les 3 de la tarda, poc abans de la cita per a l'intercanvi, els segrestadors van introduir la víctima a la part posterior d'una furgoneta asseguda en una cadira de rodes, però van desistir de forma immediata en sospitar de la presència policial. Quan es disposaven a tornar a l'immoble, els responsables de l'operatiu van decidir fer les detencions i evitar així eventuals represàlies a l'ostatge. L'acció va permetre rescatar la víctima i detenir tots els membres del grup, excepte un, que va escapar per la teulada d'un edifici annex.