Cremen cinc hectàrees al costat de l'hospital de Can Ruti

Els Bombers van enviar ahir 23 dotacions, sis de les quals aèries, per intentar controlar l'incendi iniciat ahir tarda, que al vespre seguia actiu, al costat de l'hospital Can Ruti de Badalona, encara que no va alterar el funcionament normal del centre ni va obligar a desallotjar pacients.

Segons fonts dels Bombers, l'incendi de Badalona, que es va iniciar ahir a la tarda a menys de cent metres de l'hospital, va afectar una superfície d'unes cinc hectàrees i continuava actiu, pel que els Bombers intentaven controlar el seu perímetre per evitar que avancés. Malgrat la proximitat del foc amb l'hospital universitari Germans Trias, els Bombers van precisar que el centre va podercontinuar amb la seva activitat habitual amb absoluta normalitat.