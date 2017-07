Detingut un home de 23 anys que planejava assassinar el president francès el 14 de juliol

Un home de 23 anys que s'autodefinia com a «nacionalista» ha estat detingut per la seva intenció d'atemptar contra el president de França, Emmanuel Macron, en la desfilada del proper 14 de juliol, dia de la festa nacional francesa.

Segons l'emissora RMC, l'home, veí d'Argenteuil, a la perifèria de París, va ser detingut dimecres i imputat dissabte per un «projecte individual terrorista» en relació amb els seus plans per cometre el magnicidi als Camps Elisis en la parada militar, a la qual assistirà el president dels EUA, Donald Trump. Segons la font, l'home va deixar caure els seus plans en un fòrum digital de videojocs, on va escriure que volia comprar un kalàixnikov per dur a terme el crim. Aquestes paraules van ser denunciades a través d'un portal disposat pel govern francès per notificar projectes terroristes.

Quan els policies van anar a detenir-lo al seu domicili, aquest els va amenaçar amb un ganivet de cuina. Els investigadors van trobar dues armes blanques al cotxe de l'individu.