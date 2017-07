Fems de cavall dins les cigarretes

La Guàrdia Civil ha detingut 16 persones en una operació en la qual ha desmantellat una xarxa dedicada a la producció i contraban de tabac a Barcelona i Tarragona, que suposadament barrejava fems de cavall amb la picada de les cigarretes que produïen en una de les seves naus.

Segons ha informat avui aquest cos, l'Institut Nacional de Toxicologia de Barcelona està analitzant les mostres de tabac i fems que van confiscar a la nau, situada a Llorenç del Penedès (Baix Penedès), per comprovar si efectivament l'excrement de cavall es va utilitzar per barrejar-ho amb el tabac.

De fet, els agents van localitzar a la nau, on s'assecava, picava i barrejava el full de tabac, deu grans saques amb fems de cavall.

En una altra nau, en aquest cas a Vilanova i la Geltrú (Garraf), els membres de la xarxa ara desarticulada disposava de material per a l'elaboració de cigarrets i paquets de tabac, com filtres per a broquets, paper de tabac, cartró, paper de boca i bobines de plàstic.

En l'operació, els agents han detingut 16 persones, deu d'elles de nacionalitat espanyola, cinc ucraïnesos i un marroquí, i ha decomissat 10.500 quilos de full i picada de tabac de contraban, 230.000 paquets de dues marques de tabac, els deu treus de fems de cavall, maquinària de producció de cigarrets i quatre vehicles.

Segons la Guàrdia Civil, el valor del tabac de contraban intervingut a la xarxa oscil·lava entre 3 i 4 milions d'euros.

La investigació, dirigida pel titular del jutjat d'instrucció número 7 del Vendrell (Baix Penedès), es va iniciar després que la Guàrdia Civil va intervenir dos contenidors procedents del sud-est asiàtic amb tabac de contraban de diverses marques comercials.

En un primer moment, les confiscacions es van efectuar de forma independent i espaiades en el temps, si bé els investigadors van concloure que tenien un nexe comú, cosa que els va permetre descobrir que hi havia una persona darrere dels dos contenidors, que va teixir una xarxa delictiva al seu voltant.

De fet, al març passat la Guàrdia Civil va detenir ja un suposat membre de la xarxa i va intervenir un camió carregat amb tabac de contraban, amb destinació a la nau de Vilanova i la Geltrú.

Posteriorment, els investigadors van descobrir l'existència de la segona nau de la xarxa, en aquest cas a Llorenç del Penedès, on van instal·lar la maquinària industrial necessària per produir la picada de tabac i on es van localitzar els deu sacs de fems de cavall.

Després de mesos d'investigació, la Guàrdia Civil va detenir a final de la setmana passada els altres suposats quinze membres de l'organització i va registrar les dues naus industrials en la qual operaven.