La fiscalia demana que s'augmenti la condemna de presó a Urdangarin a 14 anys

La fiscalia del Tribunal Suprem va presentar ahir un recurs de cassació contra la sentència dictada per l'Audiència Provincial de Balears en el cas Nóos, en què demana incrementar la pena a Iñaki Urdangarin a una condemna que oscil·la entre els 10 i els 14 anys i mig de presó.

L'Audiència de Palma va condemnar a 6 anys i 3 mesos, però la fiscalia sol·licita un agreujament de la pena en un complex recurs de 105 folis presentat avui per la fiscal María Ángeles Garrido, que també demana augmentar la condemna a l'exsoci d'Urdangarin, Diego torres, i l'expresident balear Jaume Matas i condemnar quatre dels absolts de la branca valenciana del cas.

Pel que fa a Urdangarin, el recurs es presta a una doble interpretació. La primera suposa una petició de 14 anys i mig i la segona la limitaria a 10 anys de presó, sense que des de la Fiscalia General de l'Estat s'hagi fet un aclariment.

La fiscal creu que Urdangarin se li ha de condemnar no només per la malversació de cabals públics del Fòrum Illes Balears de 2006, sinó també per la comesa en el de 2005.

Segons la seva opinió, en aquestes dues edicions dels acusats es van concertar «prescindint absolutament del procediment, prevaricant, per permetre la sortida contrària a la llei de fons públics per import de més de dos milions d'euros».

Per a la fiscal, hi ha una desproporció «flagrant» quan per dos milions d'euros «s'ofereix com a contraprestació la celebració d'un seminari durant dos o quatre dies sobre turisme i esport». «Si a això s'uneix que no es requereix cap justificació, el desfalc està servit», afegeix.

La contractació de Nóos, insisteix la fiscal, «només va obeir a la identitat d'Ignacio Urdangarin i exclusivament en relació amb la seva condició del gendre del llavors rei d'Espanya». Segons la primera interpretació de les peticions de pena, pel fòrum del 2006 es demana una condemna per a Urdangarin de 4 anys i mig, quan l'Audiència de Palma el va sentenciar a 2 anys i 8 mesos. I per l'organització del Fòrum del 2005, que no va ser castigada pel tribunal balear, sol·licita que se'l condemni a 5 anys. Però la segona interpretació englobaria aquestes dues peticions en una sola, per un delicte de malversació continuada, castigada amb 5 anys de presó, de manera que la petició total per al marit de la infanta Cristina seria de 10 anys. En qualsevol cas, no arriba als 19 anys i mig que va sol·licitar per a ell durant el judici el fiscal anticorrupció Pedro Hor rach. Respecte a la resta dels delictes, la fiscal creu que el delicte de frau a l'administració pel qual se'l va condemnar a 7 mesos de presó ha de ser castigat amb 2 anys de presó. I accepta la condemna a un any de presó per tràfic d'influències (tot i que demana una multa addicional) i un altre any per cada un dels dos delictes contra la Hisenda Pública pels quals va ser condemnat.

Una cosa semblant passa amb Diego Torres, exsoci d'Urdangarin a l'Institut Nóos, per a qui la fiscal reclama, segons la primera interpretació, una condemna de 16 anys i 10 mesos de presó, el doble dels 8 anys i 6 mesos que li va imposar l'audiència i pràcticament la mateixa pena que va demanar el fiscal anticorrupció Pedro Hor rach. Igual que en el cas d'Urdangarin, demana que se'l condemni a 5 anys per un delicte de malversació en el fòrum balear del 2005 i reclama que se li augmenti de 3 anys a 4 anys i 6 mesos la condemna per un delicte de malversació en concurs amb prevaricació i falsedat, de 8 mesos a 2 anys i 6 mesos el de frau a l'administració i que es mantingui la seva condemna a 10 mesos per tràfic d'influències.

A aquests delictes caldria sumar els de blanqueig (2 anys de presó) i delicte fiscal (altres 2 anys) als quals va condemnar l'Audiència de Palma i sobre els quals la Fiscalia no ha demanat cap canvi.