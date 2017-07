El govern aprova el nou cànon digital que recau sobre la indústria

El nou cànon digital aprovat ahir pel Consell de Ministres recupera el model europeu de compensació als autors per la còpia privada de les seves obres, ha despertat una alegria «moderada» entre PSOE i Ciutadans, i, per a les entitats de gestió, arriba «amb un any de retard». El decret llei aprovat ahir pel Consell de Ministres, segons va descriure el ministre de Cultura, Íñigo Méndez de Vigo, substitueix l'actual model de compensació equitativa finançat amb càrrec als pressupostos generals de l'Estat per un model basat «en el pagament d'un import a satisfer pels fabricants i distribuïdors d'equips».

Així, aquesta nova norma substitueix l'anterior, que va ser tombada pel Tribunal Suprem l'any passat, i carregarà el cànon que es paga als autors per les còpies privades que es fan de les seves obres en els mòbils, CD i memòries. Així, per un telèfon mòbil o smart-phone els fabricants d'abonar 1,10 euros, o per un dispositiu electrònic amb pantalla tàctil o tableta, 3,15 euros. L'ordre, que podrà ser revisada en qualsevol moment en funció de l'evolució tecnològica i de les condicions del mercat, haurà de ser revisada també en qualsevol cas «almenys amb una periodicitat de tres anys». També, fixa una «implantació esglaonada» per «facilitar la introducció del nou model».

«Una bona notícia» que «arriba amb un any de retard», segons l'Associació per al Desenvolupament de la Propietat Intel·lectual (Adepi), que ha subratllat que Espanya recupera així el model «vigent a tot Europa», que carrega la compensació equitativa «als importadors i fabricants d'equips, aparells i suports de reproducció».

A més, afegeixen, «corregeix la definició i abast del límit de còpia privada», de manera que «posa fi al problema creat per la darrera reforma, que havia convertit en il·lícites la majoria de còpies privades que fan els ciutadans», segons van puntualitzar.