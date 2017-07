L'exalcalde de Santa Coloma tenia preferència per una empresa

Una treballadora de l'Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet va declarar ahir en el judici a la xarxa corrupta Pretòria que l'exalcalde i investigat Bartolomé Muñoz tenia preferència perquè l'empresa Limasa obtingués la llicència per a la neteja dels edificis del consistori. Es tracta de l'exdirectora de Serveis Territorials, Gemma Fernández Torrijos, qui va coordinar el procés d'adjudicació del servei que va obtenir l'esmentada empresa, el propietari de la qual i també investigat en la causa, Manuel Carrillo, va admetre haver pagat 6.480 euros a Muñoz per obtenir la llicència il·legalment.

Fernández Torrijos va explicar que durant el procés, en el qual ella supervisava la feina dels tècnics encarregats d'avaluar cada proposta, mai es va sentir pressionada per l'exalcalde per adoptar una posició favorable a Limasa, però va admetre que aquest li va transmetre que tenia «una preferència» per aquesta empresa.

A més, va continuar, en una telefonada Muñoz li va arribar a dir que «no tenia ganes de canviar», en relació amb el fet que aquesta mateixa empresa portava des dels anys 70 encarregant-se de la neteja dels edificis públics de la localitat. En aquest sentit, la fiscal va preguntar a Fernández Torrijos sobre la seva decisió final de concedir la llicència a Limasa, en contra del seu criteri, així com sobre les possibles pressions de Muñoz i Carrillo, per al qual ha demanat reproduir algunes de les converses intervingudes.

L'exdirectora va detallar que després d'una avaluació ràpida de cadascuna de les ofertes va poder observar que la de Limasa no era la més competitiva, ja que tenia un cost molt alt, pel que va considerar altres opcions més econòmiques. No obstant, va continuar, va canviar de parer quan els tècnics van avaluar cada proposta i van advertir que les opcions més barates no complien amb els criteris de funcionament establerts en la convocatòria, raó per la qual va acabar elegint Limasa.

Quant a les converses, en les quals Fernández Torrijos parla amb Muñoz dels detalls de l'adjudicació del servei mesos abans que aquest fos aprovat, l'extreballadora va indicar que mai van suposar una activitat delictiva.

Segons va explicar, una cosa són les telefonades i una altra la feina en els informes, i, encara que hi pugui haver paraules desafortunades en les punxades, va explicar que només tractava de «treure's de sobre» Muñoz quan li preguntava pels detalls del procés, sense acceptar cap pressió.