L'oposició creu que l'exconseller «se li ha escapat el que pensen tots»

L'oposició considera que les paraules del conseller d'Empresa abans de ser destituït responen a unes opinions més esteses al Govern i al bloc sobiranista, però que no afirmen en públic. La diputada de Cs Lorena Roldán va dir que Baiget «reconeix en públic el que el Govern diu en privat: que l'1-O no hi haurà referèndum». «Se li ha escapat el que pensen tots». Així va respondre el president del PPC, Xavier Garcia Albiol, a les declaracions fetes pel conseller d'Empresa i Coneixement. El primer secretari del PSC, Miquel Iceta, va considerar que hi pot haver consellers que comparteixin les afirmacions de Baiget que «probablement» no es podrà celebrar el referèndum d'independència, paraules que a més va qualificar de «realitat» i no de «mera opinió».En roda de premsa a la seu del PSC, Iceta va assenyalar que «no es donen les condicions» perquè es pugui celebrar el referèndum previst pel Govern per a l'1 d'octubre: «Més enllà de la legalitat, es donen totes les circumstàncies perquè es dubti de la viabilitat» del referèndum, va precisar.