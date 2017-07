L'oposició plantarà JxS i la CUP en la presentació del text al Parlament

JxS i la CUP presenten aquest dimarts a les 12.30 h la llei que ha de donar cobertura legal al referèndum, en un acte obert als 135 diputats del Parlament. Però només està previst que hi assisteixin els diputats dels dos grups independentistes; el diputat no adscrit Germà Gordó; els diputats de Podem i el diputat d'EUiA Joan Josep Nuet; tots ells integrats a CSQP. El grup parlamentari presidit per Lluís Rabell, però, no hi anirà.

Aquest dimarts es coneixeran els detalls de la llei del referèndum però es deixa per més endavant l'explicació de la llei de transitorietat jurídica, que preveu tota la casuística postreferèndum en cas que guanyi el sí. Algunes de les incògnites que queden per saber és com serà el cens i el funcionament de la Sindicatura Electoral. Unes preguntes que també es respondran en l'acte del vespre sota el títol «Garanties per a la democràcia: Per un referèndum legal, efectiu i vinculant» amb la participació del president de la Generalitat, Carles Puigdemont, i del vicepresident, Oriol Junqueras.

Tal com han confirmat a l'ACN fonts de CSQP, sí que assistiran a l'acte els diputats Albano Dante Fachin, Joan Giner i Àngels Martínez, tots tres membres de Podem, així com el coordinador general d'EUiA i secretari tercer de la Mesa del Parlament, Joan Josep Nuet. Segons les mateixes fonts, CSQP va constatar ahir en una reunió que no hi havia consens per anar a l'acte, de manera que no han pogut prendre una decisió com a grup parlamentari. D'altra banda, fonts d'EUiA han explicat que Nuet també anirà a l'acte d'aquest migdia «amb la voluntat de representar els Comuns», ja que el coordinador general d'EUiA també és secretari i membre de l'executiva de Catalunya en Comú.

Els detalls del referèndum també es faran públics després que el procés d'homologació d'empreses per a la compra de les 8.000 urnes necessàries hagi quedat desert i el Govern hagi manifestat que l'1-O hi haurà urnes però sense aclarir quin procediment administratiu s'utilitzarà. Invocar el dret internacional com a única legalitat.

D'altra banda, el portaveu del govern estatal, Íñigo Méndez de Vigo, va criticar ahir l'«obscurantisme» i la «pèrdua de neutralitat» amb la qual la Generalitat està elaborant la llei del referèndum i la de desconnexió, i es va queixar que ja només «sembla obeir els desitjos dels polítics secessionistes». Després d'assenyalar que ell havia conegut ahir part del contingut legislatiu pels mitjans, Méndez de Vigo es va mostrar segur que diversos consellers catalans també se n'havien assabentat per la mateixa via.