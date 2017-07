Sánchez es troba avui amb Felip VI sense que Rajoy encara no li hagi telefonat

El socialista Pedro Sánchez serà rebut avui en audiència pel rei, amb motiu de la seva reelecció com a secretari general al 39è congrés de fa dues setmanes, sense que Mariano Rajoy li hagi cridat encara, el que ha portat avui els socialistes a criticar els «modals» del president del govern.

En roda de premsa, el secretari d'Organització, José Luis Ábalos, va assegurar que Sánchez «no estarà trucant a veure si el rep» Rajoy, a qui va demanar que «assumeixi» que ell és el president del govern d'Espanya i que «hi ha un secretari general elegit del qual segueix sent el principal partit de l'esquerra i de l'oposició».

Segons Ábalos, el president «ja sap el que ha de fer», de manera que «és absurd que aquestes coses s'estiguin plantejant en els mitjans de comunicació, tenint telèfons com tenim avui dia».

Des de la seva reelecció el passat 18 de juny, Sánchez s'ha reunit amb els líders de Podem, Pablo Iglesias; IU, Alberto Garzón; i Ciutadans, Albert Rivera, per buscar una alternativa a futur que prengui el govern al PP i ha parlat amb Rajoy per telèfon per mostrar-li el seu suport davant del procés sobiranista de Catalunya.