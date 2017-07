Surten en llibertat els tres membres d'Arran arrestats per ocupar la seu del PP

El jutge va deixar ahir en llibertat els tres membres de la formació independentista Arran detinguts ahir pels Mossos d'Esquadra després de plantar dues vegades el magistrat, davant el qual ahir es van negar a declarar per l'intent d'ocupació de la seu del PP de Barcelona el març passat.

Segons va informar el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC), el titular del jutjat d'instrucció 11 de Barcelona va deixar en llibertat els tres joves, als quals havia ordenat detenir perquè no van comparèixer les dues anteriors ocasions en les quals els havia citat, l'1 i el 20 de juny, després d'intentar ocupar la seu del PP de Barcelona per demanar el referèndum d'independència.

Els tres joves, acusats dels delictes de danys i desordres públics, es van acollir al seu dret a no declarar, segons el TSJC.

El jutge els havia citat com a investigats després que un grup de militants d'Arran va entrar a la seu del PP de Barcelona el 27 de març amb la intenció de col·locar urnes per reivindicar la celebració del referèndum d'independència, però el personal de seguretat els va impedir accedir més enllà del vestíbul.

Els Mossos d'Esquadra van identificar set dels joves que van participar en aquest intent d'ocupació de la seu del Partit Popular, per la qual cosa el jutge els va citar el passat 1 de juny, en la seva causa oberta per danys i desordres públics, si bé cap d'ells es va presentar als jutjats.

Com és habitual en aquest tipus de casos, el jutge va enviar una nova citació judicial, per al 20 de juny, amb l'advertiment que si no acudien de forma voluntària al jutjat s'ordenaria la seva detenció, si bé únicament la van rebre tres dels set joves, ja que els altres quatre identificats estan il·localitzables.