El TC anul·la parcialment l'ús prioritari del català al cinema i a l'acollida d'immigrants

El Tribunal Constitucional (TC) ha aprovat per unanimitat quatre sentències que estimen parcialment els recursos que el PP i el Defensor del Poble van presentar contra els apartats lingüístics del Codi de Consum, la Llei del Cinema, la llei d´acollida d´immigrants i la Llei de l´Audiovisual. Els magistrats declaren nul el precepte de la Llei d´acollida que estipulava que calia donar als immigrants formació en llengua catalana abans que castellana, adduint que aquest punt de la llei condicionava l´aprenentatge de castellà. Pel que fa al Codi de Consum, el TC considera que la norma és constitucional sempre que no s´exigeixi a les empreses privades el mateix grau de compliment que a les administracions a l´hora d´atendre els ciutadans en la llengua oficial que elegeixin. Pel que fa al cinema, també avala la normativa sempre que l´obligació de doblatge o subtitulació no superi el 25% de la producció total de pel·lícules, i no el 50% que constava a la Llei, un percentatge que el TC considera "desproporcionat". I pel que fa a la llei de l´audiovisual estableix que la preeminença del català als mitjans de comunicació públics és constitucional "sempre que no suposi l´exclusió del castellà".