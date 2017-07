Les víctimes de l'accident del metro de València i el fiscal recorren l'arxiu del cas

L'Associació de Víctimes del Metro 3 de Juliol i la fiscalia han recorregut la decisió de la jutgessa Neus Molina d'arxivar el cas i reclamen que no se cenyeixin les causes a la velocitat i s'obri la investigació a altres possibles motius i altres responsables.

En l'homenatge de l'onzè aniversari de l'accident, la presidenta de l'associació, Rosa Garrote, va titllar d'«increïble» que la jutgessa demani l'arxiu «sense tenir totes les proves» i va lamentar que el temps passa però tenen «les mateixes inquietuds i dubtes» que el 2006, perquè estan «en el mateix moment judicial» d'aleshores.

Segons Garrote, tant la fiscalia com l'associació creuen que el pèrit que va fer l'informe sobre el compliment de les mesures de seguretat en l'accident de València «està inhabilitat», per ser el mateix que està imputat en la causa per l'accident de l'Alvia en Angrois per no complir les mesures de seguretat, i en això basen el seu recurs.

Desenes de persones es van reunir ahir al monòlit que recorda les 43 víctimes mortals de l'accident amb rellotges que marquen l'hora de l'accident.