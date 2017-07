Aznar afirma que la dinàmica independentista acabarà «demolint» Catalunya

L'expresident del Govern José María Aznar ha assegurat avui que l'estratègia i dinàmica dels nacionalistes i independentistes catalans "acabarà demolint Catalunya" i ha apuntat que "abans que trencar-se Espanya, es trencarà" aquesta comunitat.

Aznar ha fet aquestes declaracions a l'acte que ha protagonitzat avui a Madrid al costat dels també expresidents Felipe González i José Luis Rodríguez Zapatero, congregats per primera vegada en un esdeveniment públic per commemorar el 15è aniversari del grup Vocento.

Durant la xerrada que tots dos han tingut, els tres han coincidit a situar Catalunya com el principal repte al qual s'enfronta el país en aquests moments.

Segons ha dit Aznar, els objectius en què s'han embarcat els nacionalistes i independentistes catalans, l'últim pas dels quals van fer ahir amb la presentació del projecte que donaria cobertura legal a una Catalunya independent, "acabarà demolint Catalunya".

Perquè no existeix un problema d'aquest territori amb la resta d'Espanya, ni viceversa, ni tan sols entre catalans, però sí "un problema d'uns catalans" al qual cal respondre amb la reafirmació dels valors de la democràcia, de la legalitat i de la Constitució.

Precisament de la Constitució ha dit que és "un gran actiu", no "un problema".

Per això, ha dit que per fer-hi reformes cal concretar primer què es vol canviar, quines condicions es donen per a això i quin grau de consens recolliria la proposta.

Si no es dóna cap d'aquests tres requisits, Aznar ha opinat que s'estaria produint "una pèrdua de temps" quan Espanya no està ara per a debats de "magnitud ridícula".

L'expresident del PP s'ha mostrat a favor d'articular mecanismes polítics que busquin solucions al desafiament independentista, encara que sense perdre de vista un principi que no es pot desdibuixar: la defensa de la nació espanyola, de la seva història i de la seva sobirania, que resideix només en el poble espanyol.

"Estar en política és fer política", ha sentenciat l'exlíder del Partit Popular.