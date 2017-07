Barcelona, encaminada a sumar un altre dilluns de vaga al metro

La ciutat de Barcelona està encaminada a sumar un desè dilluns de vaga de metro. El conflicte generat arran de la falta d'acord entre Transports Metropolitans de Barcelona (TMB) i els sindicats ha generat pèrdues de fins a 546.000 euros. Per aquest motiu, el departament de Treball proposa fer una junta d'arbitratge entre les dues parts. Ambdós bàndols haurien de consensuar els membres que en formaran part i acceptar que la decisió resultant s'ha d'acatar. TMB s'ha mostrat favorable a iniciar el procediment i els sindicats encara no s'hi han pronunciat.

Les negociacions del nou conveni col·lectiu del metro van començar a final del 2016. La proposta d'arbitratge s'utilitza en casos en què ja s'han esgotat la resta de vies de negociació. Tot i que es fa servir sovint en el sector privat, és excepcional en el sector públic.



Serveis mínims insuficients

Com sempre, les franges d'aturades es reparteixen en els tres torns laborals, per tant, de 7 a 9 h, de 16 a 18 h i de 20.30 a 22.30 h. Al matí i a la tarda els serveis mínims són del 40 %, i a la nit, del 20 %. TMB recorda que són del tot insuficients per poder absorbir tota la demanda habitual d'un dilluns. Per aquest motiu, com en la resta de mobilitzacions, recomana buscar mitjans de transport alternatius.

La proposta del departament de Treball arriba després de nou jornades de vaga parcial els dilluns al metro de Barcelona. Els treballadors tenen una setmana per prendre una decisió.