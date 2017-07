Bonvehí: «El referèndum per la independència es farà d'acord amb aquesta llei»

El diputat bagenc de Junts pel Sí i coordinador organitzatiu del PDeCAT, David Bonvehí, es mostrava convençut, ahir, que «el referèndum es farà d'acord amb aquesta llei» que es va presentar ahir al pati del Parlament de Catalunya i en un acte al Teatre Nacional de Catalunya.

En declaracions a Regió7, davant la més que probable impugnació d'aquesta llei, un cop estigui aprovada, al Tribunal Constitucional (TC) per part del govern espanyol, Bonvehí, assenyalava que «en el seu preàmbul, la llei ja diu que no penja de l'ordenament jurídic espanyol, sinó de l'internacional» i que «preveu el principi d'autodeterminació, que és un dret universal. I això és el que creiem que ens hem de cenyir i nosaltres seguirem fins al final».

Precisament, en aquest punt i davant les amenaces del govern de l'estat espanyol, el diputat bagenc assenyalava que «entrem en una etapa en què no sabem quines actuacions farà l'Estat espa-nyol, però nosaltres com a diputats estem fent la feina que se'ns va encomanar el 27 de setembre i comporta que hem d'estar disposats a assumir totes les conseqüències».

D'altra banda, respecte de la destitució, dilluns, de Jordi Baiget com a conseller d'Empresa i Coneixement de la Generalitat, es va limitar a afirmar que «crec que Baiget ha estat un conseller exemplar, treballador i que ha fet molt bona feina com es reflecteix en les dades d'atur i ocupació», i afegia que «el destitució se cenyeix a una qüestió de confiança quant al referèndum que ha de tenir el conseller per part del President».