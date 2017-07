Brussel·les ajudarà a crear un codi de conducta en el rescat d'immigrants

La Comissió Europea (CE) va anunciar ahir que ajudarà Itàlia a elaborar un codi de conducta per a les ONG que duen a terme operacions de recerca i rescat d'immigrants a la Mediterrània central, com a part d'un pla d'acció per frenar les arribades a través d'aquesta ruta. Itàlia havia reclamat a Brussel·les un «codi de conducta» per «coordinar-se» amb les organitzacions humanitàries, després que aquestes fossin acusades d'animar a la immigració amb la seva presència i, fins i tot, de col·laborar amb els traficants.

Aquesta i altres accions, que impliquen també la resta dels estats membres, seran debatudes en una reunió informal de ministres europeus d'Interior que es farà dijous i divendres vinents a Tallinn.

Brussel·les es va comprometre a més a reforçar la capacitat de les autoritats líbies per gestionar la immigració, donar suport a la creació d'un centre marítim de rescat i coordinació a Líbia i posar en marxa des d'ahir un nou exercici destinat a assentar de nou a refugiats des de Líbia, Egipte, Nigèria, Etiòpia i Sudan. Als països els va demanar que accelerin l'acollida de demandants d'asil des d'Itàlia i que avancin cap a la reforma del sistema europeu d'asil comú.