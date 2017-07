Corea del Nord assegura haver llançat un míssil intercontinental

El líder del règim nord-coreà, Kim Jong-Un, posa a prova l's tatu quo de la regió asiàtica amb el llançament d'un míssil balístic intercontinental (ICBM). Es tracta d'un míssil Hwasong-14 que pot arribar a recórrer 933 kilòmetres en tan sols 39 minuts, arribant a una alçada aproximada de 2.802 quilòmetres.

El règim ho va anunciar a través del canal estatal de televisió Korean Central Television (KCTV). Oficials de Corea del Sud han confirmat que el míssil ha aterrat en aigües marítimes del territori japonès i s'ha llançat des de la localitat de Panghyong, però falten proves per determinar si el govern de Kim Jong-Un ha adquirit la tecnologia armamentística intercontinental.

En el que ha estat una aparició poc habitual a la televisió estatal, una emocionada presentadora anunciava que el govern de Corea del Nord té un poderós arsenal nuclear i que els míssils intercontinentals poden arribar a qualsevol part del món.

El moment que ha escollit el règim de Kim Jong-Un per fer aquest llançament no és accidental, el dia 4 de juliol és la festa nacional dels Estats Units (Independence Day), enemic declarat del règim de Pongyang, i tanmateix arriba pocs dies abans de la reunió del G20 que se celebrarà a la ciutat alemanya Hamburg a partir del pròxim divendres.

Les reaccions dels governs occidentals no es van fer esperar. El president dels Estats Units, Donald Trump, va assegurar que és difícil que els governs de Corea del Sud i Japó aguantin aquesta situació gaire temps i va utilitzar el seu compte de Twitter per recriminar al líder nord-coreà si no tenia res més a fer.

D'altra banda el ministre britànic d'Assumptes exteriors, Boris Johnson, ha insistit a la comunitat internacional a redoblar els esforços per imposar un preu als actes del govern de Pyongyang, ja que «són un recordatori del perill que presenta Corea del Nord als seus veïns, especialment per Japó i Corea del Sud, els països aliats i el Regne Unit».



Rússia i Xina s'alien

En un comunicat inusual, el president de Xina, Xi Jingping, ha fet una declaració conjunta amb el president rus, Vladimir Putin, on han destacat que Corea del Nord i els Estats Units han de prendre mesures per frenar l'escalada del conflicte i signar el pacte que proposa el govern xinès.

Des del govern rus asseguren que aquesta situació afecta els interessos nacionals de tots els països i afirmen que Rússia i Xina treballaran de manera conjunta i coordinada per trobar una solució al conflicte de la península coreana que afavoreixi totes les parts. No tots estan d'acord amb què es tracti d'un míssil intercontinental. En la seva valoració inicial el Comandament del Pacífic dels Estats Units va considerar que es tractava d'un coet de llarg recorregut. Rússia també ha descartat que es tracti d'un projectil de gran categoria.

Segons Moscou es tracta d'un coet de mitjà recorregut que va alçar-se 535 kilòmetres i va recórrer 10 kilòmetres abans de caure al mar del Japó. Es tracta d'una arma que pot arribar a tot el món. Fins i tot si la prova s'ha desenvolupat com assegura Corea del Nord, això no implica que el govern disposi d'un míssil intercontinental operatiu i capaç de transportar bombes nuclears. Tot i que el règim ha desenvolupat a marxes forçades el pla d'armament nuclear.