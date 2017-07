Els embassaments catalans garanteixen subministrament d'aigua per un any

Els embassaments de les conques internes de Catalunya estan avui al 79 % de la seva capacitat, tres punts per damunt de fa un any, amb la qual cosa garanteixen el subministrament d'aigua per als pròxims dotze mesos.

Segons ha informat l'Agència Catalana de l'Aigua (ACA), a pesar del bon nivell de reserves, s'està produint un descens lent però constant (uns 2 hm3 per dia) arran de l'increment de demandes d'aigua típiques del període estival.

Els embassaments de la conca del Llobregat continuen sent els que tenen uns volums més alts (88 % i 188 hm3), mentre que el sistema Siurana-Riudecanyes és el que està més baix (41 % i més de 7 hm3).

Amb una capacitat de 546 hm3 d'aigua emmagatzemada, segons l'ACA, "totes les demandes estan garantides per un període d'un any".

Durant els mesos d'estiu és quan es produeix un major consum d'aigua, tant per a usos urbans com per les necessitats de reg (les campanyes solen tenir lloc entre maig i setembre), sense oblidar que les altes temperatures també evaporen una quantitat d'aigua superficial dels embassaments.

Durant la primera quinzena de maig es va arribar als volums més elevats d'aigua als embassaments de les conques internes (87 % i 606 hm3), fruit de les pluges registrades durant la primera part de la primavera i de l'aportació d'aigua provinent del desglaç.

Des d'aleshores, els embassaments han registrat una estabilització de les seves reserves, que posteriorment han donat pas al descens habitual dels mesos d'estiu, a causa de l'augment de la demanda i a la reducció d'aportacions provinents de les pluges.