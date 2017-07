Esbroncada de Juncker al Parlament per l'elevada absència de diputats al ple

El president de la Comissió Europea (CE), Jean-Claude Juncker, va esclatar ahir a l'Eurocambra després de trobar-se que només una trentena dels 751 eurodiputats eren presents en el ple. «El Parlament Europeu és ridícul, molt ridícul. Que hi hagi només una trentena de diputats a la sala demostra que l'Eurocambra no és seriosa», va dir contundent Juncker en prendre la paraula en el debat.

L'Eurocambra havia de fer balanç dels èxits de la presidència maltesa de torn de la Unió Europea (UE), en una sessió en què també intervenia el primer ministre de Malta, Joseph Muscat. «Si en lloc del senyor Muscat fos aquí la cancellera alemanya, Angela Merkel, o el president francès, Emmanuel Macron, tindríem un hemicicle ple», va afegir.

El president del Parlament Europeu, Antonio Tajani, va retreure la crítica de Juncker a la institució i li va recordar que «és el Parlament Europeu el que ha de controlar a la Comissió Europea, i no a l'inrevés». Les paraules de Tajani no van fer callar, però, el president de la Comissió, que va dir que no tornaria a acudir a una trobada d'aquest tipus, i que l'«Eurocambra hauria de respectar més les presidències, fins i tot dels països més petits», en referència a Malta. Juncker mostrava així la seva empatia amb Muscat, tenint en compte que ell mateix va ser durant 19 anys primer ministre d'un altre petit país: Luxemburg.

El portaveu de l'Eurocambra, Jaume Duch, va confirmar a través del seu compte de Twitter que posteriorment Tajani i Juncker van mantenir una reunió en la qual el president de la Comissió va «lamentar els termes utilitzats», i va subratllar que el president de l'Eurocambra donava el tema «per tancat».

Des dels grups parlamentaris, el president del PPE, Manfred Weber, va declarar en actitud mediadora que abans de comentar res es reuniria amb tots dos (Juncker i Tajani) per escoltar el que havien de dir.

Per la seva banda, el president de l'Aliança de Socialistes i Democràtics (S&D), Gianni Pittella, va excusar la seva absència a la sala ja que es trobava reunit amb el comissari de Sanitat i Seguretat Alimentària, Vytenis Andriukaitis, i va reconèixer la necessitat de «complir amb el nostre mandat participant en les sessions del Parlament Europeu». No obstant això, el líder dels socialistes va expressar que l'enuig de Juncker també hauria d'anar dirigit al gran nombre de reunions del Consell de la UE «en què no es prenen decisions, com totes les d'immigració».

L'eurodiputat dels Verds Sven Giegold també va rebutjar les paraules de Juncker, i el va instar a disculpar-se amb el Parlament ja que «boicotejar no fa bé a la democràcia europea».

Tot i que el comportament del president de la Comissió va ser «totalment inadequat», Giegold li va donar la raó en que quan els caps d'Estat de «països més petits» parlen en el ple atreuen menys interès que quan ho fan Merkel o Macron.