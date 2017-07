Grups chavistes irrompen al Parlament veneçolà i fereixen diversos diputats

Un grup de simpatitzants del Govern veneçolà ha entrat per la força a l'Assemblea Nacional (AN, Parlament), de majoria opositora, i ha causat ferides a alguns diputats que es trobaven al recinte per a una sessió en commemoració del Dia de la Independència d'aquest país.



El diputat opositor José Manuel Olivares ha anunciat a la xarxa social Twitter l'entrada de "grups paramilitars" al Parlament veneçolà, en un missatge que ha publicat al costat de dues fotos en què es pot veure al diputat Armando Armes amb sang al cap i part de la seva camisa.





Diputados heridos tras el ataque de colectivos:

Armando armas

Américo De Grazia

Nora Bracho

Luis Carlos Padilla

— Julio Borges (@JulioBorges) 5 de juliol de 2017

Posteriorment, el grup de prop de 30 persones violentes que han entrat a l'Assemblea han estat expulsades per la seguretat de la mateixa.Aquestes persones -moltes vestides de vermell i armades amb pals i artefactes pirotècnics- han assaltat la seu del Legislatiu durant una sessió commemorativa dels 206 anys de la independència veneçolana, celebrada pels opositors que controlen la Cambra.Els assaltants han entrat fins als jardins de les instal·lacions carregant contra tots els presents, segons ha constatat Efe.Els homes, que s'han identificat com afectes al chavisme, han robat i han colpejar amb pals a diversos periodistes, assistents i legisladors que es trobaven en el lloc.El president de l'Assemblea Nacional, l'opositor Juliol Borges, reportat almenys cinc diputats ferits, entre ells els parlamentaris Juan José Molina, Armando Armes, Américo de Grazia, Richard Blanco, Juan Guaidó, a més d'altres set treballadors del Parlament agredits.Tot i que els manifestants han estat desallotjats del lloc al poc temps pels efectius de la Guàrdia Nacional responsables de la seguretat del recinte, les entrades i sortides de la Cambra seguien preses pels oficialistes.