Junqueras situa «a principis de setembre» l'aprovació de la llei del referèndum

El vicepresident del Govern i líder d'ERC, Oriol Junqueras, ha situat per a "principis de setembre" l'aprovació de la llei del referèndum. "Es concretarà al moment que pertoca, perquè s'han de complir uns requisits; seguirà els tràmits que corresponen com totes les llei, com sempre", ha afirmat en una entrevista a TV3 aquest dimecres, l'endemà de l'acte de JxSí per explicar la norma al TNC. El vicepresident del Govern ha assegurat que la legalitat internacional és la que empara la llei del referèndum i ha advertit en que sentit el govern espanyol que l'estarà "incomplint" si la legalitat estatal "contradiu l'esperit general" del dret internacional o si en fa una "interpretació malintencionada i maldestre". En aquest context, Junqueras ha assegurat també que no pensen "fer marxa enrere en la democràcia" de cara un 1-O sense un mínim de participació fixat perquè "no s'ha establert mai" en cap referèndum.

El vicepresident del Govern ha apuntat "a principis de setembre" com a calendari per a l'aprovació de la llei del referèndum, que JxSí i la CUP van presentar en un acte aquest dimarts al Parlament i que la coalició del PDeCAT i ERC i el Govern van tornar a explicar en un acte al TNC. "Es concretarà en el moment que pertoca, perquè s'han de complir uns requisits, s'ha de registrar; seguirà els tràmits que corresponen com totes les llei, com sempre", ha assegurat. El que no serà "com sempre" és que l'Estat estigui en contra de fer-lo, en el cas de l'1-O respecte d'altres referèndum al món. "Volen impedir-lo a tota costa" i per això la recepta del Govern, ha assegurat Junqueras, és "intentar oferir encara més garanties" com ara la Sindicatura electoral o l'observació internacional.

Així, en una entrevista a TV3, el vicepresident del Govern ha assegurat que el referèndum està "emparat per la llei" i que té com a teló de fons "el compromís de ser vinculant" sigui quin sigui el resultat. "Per respecte a la democràcia". En aquest context ha negat que es pugui produir un "xoc de legalitats" perquè de legalitat només n'hi ha "una", la que emana del marc internacional i dels drets humans, ha insistit. "I l'Estat es va obligar a el mateix a generar la seva legislació i interpretar-la segons aquest dret internacional", ha dit recuperant el fil d'aquest dimarts al TNC.

Per això, ha afegit, qui estarà "incomplint" la legalitat serà el govern espanyol si el seu marc legal "contradiu l'esperi general o la interpretació internacional del dret". O si se'n fa una "interpretació malintencionada i maldestre", ha afegit Junqueras. Per això el dirigent d'ERC entén que "la suposada legalitat de l'estat espanyol és una legalitat que no és legal perquè no segueix el mandat del dret internacional que l'Estat es va autoimposar". "La pregunta és per què el govern espanyol incompleix la legalitat", ha insistit Junqueras en negar que es pugui produir un buit legal.

En aquest context, i en erigir-se com a "constructors del màxim diàleg", ha advertit que el Govern no farà "marxa enrere en la democràcia". "Per qui ens han pres?", ha etzibat. "No podem dimitir-ne, ni renunciar al compliment de la llei" internacional, que segons la Carta de Nacions Unides reconeix el dret a l'autodeterminació com a "irrenunciable". "No puc ni vull", ha insistit el vicepresident del Govern.

A més, Junqueras ha descartat també fixar un mínim de participació perquè "no s'ha establert mai" en referèndums anteriors. I ha posat d'exemple el que va organitzar el govern espanyol per a l'entrada d'Espanya a l'OTAN o el que va consultar la ciutadania sobre la Constitució espanyola. "Què hem de fer nosaltres? Anar en contra del que s'ha fet sempre? El que tothom ha trobat normal i positiu?", ha insistit Junqueras en recordar que la comunitat internacional recomana no fixar mínims de participació per no afavorir "el boicot" per part de qui el vol impedir.

En ser preguntat per la constitució de les meses electorals, Junqueras ha assegurat que no hi obligaran ningú: "Em veu amb cara d'obligar algú a fer una cosa que vagi en contra de la seva consciència?", ha preguntat en assegurar alhora que garantirà "tots els mecanismes necessaris perquè la gent pugui actuar en conseqüència".

Junqueras també ha enviat un missatge cap a partits del Parlament que "no volen que les coses vagin bé". Sense mencionar en concret cap formació, ha retret que demanin als independentistes que s'expliquin al Parlament però després no assisteixin als actes, com el d'aquest dimarts al migdia. I els ha retret, també, que "no li exigeixen res al govern espanyol".