La llei del referèndum preveu 48 hores per declarar la independència

La futura Llei de Referèndum d'Autodeterminació, que ahir van presentar JxS i CUP, preveu la possibilitat de declarar la independència de Catalunya abans de 48 hores si guanyés el sí en l'eventual referèndum de l'1 d'octubre, mentre que si guanyés el no el Govern convocaria autonòmiques.



JxS i la CUP estableixen en la futura llei quines conseqüències hauria de guanyi el sí i el no en el referèndum, cosa que es va explicar ahir al migdia a l'acte de presentació de la nova llei celebrat a l'auditori del Parlament, i no en el ple de sessions, ja que no serà tramitada ni votada fins a final d'agost.



La base legal sobre la qual s'estableix la nova llei es reflecteix a l'article 2, en afirmar que el poble de Catalunya és un «subjecte polític sobirà» i, com a tal, «exerceix el dret a decidir lliurement i democràticament la seva condició política».



La llei estable «un règim jurídic excepcional» per celebrar el referèndum i s'empara en la legislació internacional, especialment en sentències del Tribunal Internacional de la Haia i de la Cort Suprema del Canadà que consideren aplicables en la consulta catalana. L'article 3 suposa una advertència davant la previsible suspensió de la llei per part del Tribunal Constitucional (TC), i destaca que «preval jeràrquicament sobre totes aquelles normes que puguin entrar en conflicte».



També indica, davant possibles querelles o altres accions judicials, que la llei empara «totes aquelles autoritats, persones i empreses que participin directament o indirectament» en la preparació i celebració del referèndum.



El text preveu que el referèndum se celebri amb les condicions més semblants possibles a les convocatòries electorals precedents, però amb algunes excepcions, com per exemple la creació de la Sindicatura Electoral com a substitutiva de la Junta Electoral i un cens semblant però no idèntic a l'utilitzat habitualment. Respecte a això últim, els grups proposants no han detallat les seves característiques, però sí que ja han indicat que per votar «no caldrà l'autorització» del votant per inscriure's i votar, com va passar en la consulta del 9-N del 2014.



Sobre la futura Sindicatura Electoral, que substituiria la Junta Electoral com administració electoral, la llei especifica que estarà integrada per 5 persones, la majoria juristes, que seran designats pel Parlament a proposta dels grups. «Totes les autoritats públiques tenen l'obligació de col·laborar amb la Sindicatura», precisa el text, abans d'apuntar que la Generalitat «podrà habilitar locals alternatius» quan els ajuntaments no cedeixin els espais habituals.



La diputada de la CUP Gabriela Serra va indicar que el referèndum serà «vinculant», de manera que no es tracta d'una simple mobilització ciutadana, sinó d'un acte «de sobirania, de desobediència i de decisió».



A la presentació hi van assistir membres del Govern, entre ells, el vicepresident, Oriol Junqueras, els diputats de JxS, encapçalats pel president parlamentari, Jordi Turull, i els de la CUP, amb la presidenta Mireia Boya al capdavant, a més del líder de Podem, Albano Dante Fachín i el d'EUIA, Joan Josep Nuet, mentre que ICV i Catalunya En Comú s'han desmarcat de l'esdeveniment com la resta de l'oposició (Cs, PSC i PPC).



Turull va afirmar que el Parlament, com a institució que representa els ciutadans catalans, és «sobirà» per elaborar aquesta llei, i va retrure a l'oposició que hagin convertit el Tribunal Constitucional en un «actor més» de la cambra catalana. Una llei, va dir la portaveu de Junts pel Sí, Marta Rovira, que significa la «resposta» a la «ruptura» del marc constitucional del 78 després de la sentència de l'Estatut, i que jurídicament implica el dret d'autodeterminació.

Crida de Puigdemont



El President de la Generalitat, Carles Puigdemont, va fer una cridar ahir a la participació i a no «desertar» del referèndum, perquè això suposaria pagar un preu «més alt» en el futur, i ha garantit que el Govern farà possible el «vot decisiu» de l'1 d'octubre.



Puigdemont va intervenir a la presentació de les garanties de l'eventual referèndum de l'1 d'octubre des de l'escenari del Teatre Nacional de Catalunya, envoltat de la resta del Govern, diputats de JxS, la presidenta del Parlament, Carme Forcadell, i unes urnes de metacrilat.



El President català va incidir en el fet que els dos aspectes «clau» per a l'1-O són la participació i el resultat, que «cap poder, llei o institució poden frenar».



Malgrat admetre que és «legítim que els riscos puguin infondre respecte», va cridar a participar en l'1-O sense «desertar de la democràcia», ja que «rendir-nos o resignar-nos portarà a pagar un preu més alt a les generacions futures», va dir, després de la destitució del ja exconseller Jordi Baiget.



Per la seva banda, el vicepresident del Govern i líder d'ERC, Oriol Junqueras, va recalcar que el referèndum «tindrà, com sempre», col·legis, meses, urnes i paperetes, encara que «amb algunes garanties afegides» i una diferència substancial, «i és que se celebrarà amb l'oposició oberta i descarnada de l'Estat, que no té miraments per usar els seus instruments legals, i també els vinculats a la seva guerra bruta i les clavegueres».