Putin i Jingping es reuneixen a Rússia

? El líder del Kremlin, Vladimir Putin i el president xinès, Xi Jingping, s'han reunit a Rússia per tractar sobre el conflicte nord-coreà. En un comunicat conjunt després del llançament del míssil, els dos presidents han condemnat l'atac i aconsellen a Corea del Nord declarar una moratòria en el llançament de míssils nuclears. A la vegada reclamen a Washington que aturi immediatament el desplegament del sistema de míssils THAAD desplegat a Corea del Sud. De moment Xina no ha donat senyals que vulgui canviar la seva posició, però, ha condemnat la violació de les resolucions del Consell de Seguretat de l'ONU. Segons el Ministeri d'Exteriors xinès, «Pequín ja ha invertit incomptables esforços per aconseguir la solució de la qüestió nuclear a la península coreana. La contribució xinesa i el seu paper són indispensables».

Segons va assenyalar el govern rus, malgrat el llençament, no queda clar que el règim de Pyongyang hagi aconseguit dominar la tecnologia necessària per dotar els míssils de caps nuclears o que hagin aconseguit que impactin d'una manera adient després de dotar-los de la càrrega nuclear adequada. Mentrestant Xina continua absorbint més del 90% del comerç que exporta Corea del Nord a l'exterior.