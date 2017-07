Santamaría: «L'Estat en té prou amb 24 hores per aturar» la iniciativa legal

La vicepresidenta espanyola, Soraya Sáenz de Santamaría, va advertir ahir davant la pretensió d'aprovar una llei que en 48 hores permeti la declaració de la independència, que «l'Estat en té prou amb 24 hores per recórrer-la i obtenir la seva paralització». «La Generalitat pot passar-se ara 30 dies explicant la llei del referèndum o la de transitorietat jurídica i pot dir que en 48 hores pot declarar la independència, però una cosa és clara –va subratllar, que l'Estat ha demostrat que en té prou amb 24 hores per recórrer aquestes lleis i obtenir la seva paralització». Per això, va garantir que el referèndum independentista «no se celebrarà ni al cap de 48 hores passarà absolutament res».



El secretari general del PSOE, Pedro Sánchez, va assegurar ahir que dóna suport al govern central en la defensa de la legalitat i de la Constitució davant del procés independentista a Catalunya, però va demanar a Mariano Rajoy que faci un «pas» cap a una solució política, i en aquest cas de també li donarà suport. Sánchez es va expressar d'aquesta manera en roda de premsa a la seu del PSOE, sobre una de les qüestions que ha traslladat al rei durant la reunió de dues hores que han tingut al palau de la Zarzuela.



Una qüestió sobre la qual va veure el rei «preocupat», com «no pot ser d'una altra manera», va apuntar el líder del PSOE. Durant la reunió, Sánchez va comunicar al cap de l'Estat que el PSOE advoca per una reforma constitucional i per actualitzar el model autonòmic per anar cap a una Espanya de tipus federal. Sobre la situació actual de Catalunya, ja que ahir el Govern va donar detalls sobre l'anomenada llei de transitorietat jurídica, Sánchez va explicar que «els verbs que s'han de conjugar» en aquest cas són «dialogar, negociar i pactar, i no assenyalar culpables».



Perquè, segons el seu parer, cal «treballar per una solució negociada i pactada», al que el PSOE estarà sempre «disposat». Així ho dirà al president del govern central durant la trobada que celebraran dijous que ve. Per al secretari general dels socialistes, la situació a Catalunya s'ha estancat, ja que fa tres anys, quan es va reunir per primera vegada a la Moncloa amb Mariano Rajoy, va advocar per «una solució política».



Va comentar que el president del govern, llavors, no li va fer cas. Ara, en comptes d'un 9-N, es preveu l'1 d'octubre la celebració «o no», va apuntar, d'un referèndum que «situa Catalunya fora de la legalitat, de la Constitució i de l'Estatut» i que no té «garanties necessàries» perquè es porti a terme.

Missatge a la Generalitat



La ministra de Defensa, Maria Dolores de Cospedal, va alertar que l'exèrcit té «la missió de garantir la sobirania d'Espanya i defensar la seva integritat territorial». La ministra va recordar que així ho recull la Constitució Espanyola.



«La unió sempre és el camí més segur a l'èxit i Espanya va elegir la seva Constitució on els exèrcits van rebre la missió primordial de garantir la sobirania i independència d'Espanya, defensar la seva integritat ter-ritorial o l'ordenament constitucional», va dir.