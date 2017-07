El Consell de Garanties rebutja la reforma de reglament del Parlament per a la desconnexió exprés

El Consell de Garanties Estatutàries ha rebutjat avui per unanimitat la reforma del reglament del Parlament impulsada per JxSí i CUP per a l'aprovació exprés de les "lleis de desconnexió", en alertar que la reforma del procediment de lectura única "vulnera" la Constitució i l'Estatut.

El passat 6 de juny, JxSí i la CUP van donar llum verda en comissió a la seva proposta de reforma del reglament de la cambra catalana per aprovar de forma exprés les anomenades "lleis de 'desconnexió" amb l'Estat i per habilitar el Parlament durant la segona quinzena d'agost, una reforma que l'oposició catalana va recórrer.

Segons el dictamen del CGE -òrgan consultiu de la Generalitat, però no vinculant-, si bé no es detecten "problemes de constitucionalitat" en el fet que la lectura única sigui proposada per un sol grup i no pel conjunt de la Cambra, sí que es deixa clar que l'esmentada reforma "omet" l'exigència que la lectura única es limiti a casos en què la "simplicitat" de la norma ho permeti, per la qual cosa seria "contrari" a Constitució i Estatut.

Així, com a pronunciament parcial, el CGE admet que "la legitimació per proposar la lectura única per un grup parlamentari i no pel conjunt de grups de la cambra és una opció normativa que, amb independència que pugui ser valorada com més o menys afavoridora dels consensos, no presenta en si mateixa problemes jurídics de constitucionalitat".

Però més enllà d'aquesta qüestió, sí conclou unànimement que l'apartat 2 de l'article 135 de la proposta de reforma del Reglament, referit als requisits de la tramitació de les iniciatives legislatives per lectura única, "vulnera la Constitució i l'Estatut d'Autonomia de Catalunya".

Aquesta vulneració, indica el Consell de Garanties, es produeix en la mesura que "omet" el requisit de "si la naturalesa de la proposició ho aconsella o la simplicitat de la formulació ho permet" referit a proposicions de llei, cosa "contrària al marc constitucional i estatutari".

Per al CGE, la lectura única "no resulta procedent per a la tramitació de lleis de contingut substantiu complex, no per a la innovació significativa en un sector de l'ordenament jurídic o per a la reforma estructural del sistema institucional".

Com tampoc "seria opció massa adequada en casos d'elevada sensibilitat social o política de la matèria en les quals es dóna una evident falta de consens mínim entre les forces parlamentàries".

"Considerem que la tramitació en lectura única ha de ser utilitzada de forma excepcional, per a l'aprovació d'iniciatives legislatives que no requereixin un extens procés deliberatiu i de treball parlamentari per raó de l'escassa rellevància política o social del seu objecte o per la poca complexitat tècnica de la seva regulació", insisteix l'alt tribunal català.

També es detecta vulneració perquè "la seva aplicació exigeix ineludiblement el compliment dels requisits d'admissió i de qualificació de la Taula, de publicació de la iniciativa legislativa, de tramitació al Govern en el supòsit d'afectacions pressupostàries i de l'obertura subsegüent del termini de sol·licitud de dictamen" al propi Consell de Garanties.

Un altre argument esgrimit per aquest òrgan jurídic de la Generalitat és que resulta "convenient" que, al costat del grup parlamentari promotor de la proposició de llei, també disposin d'"iniciativa" per proposar la lectura única tant la Mesa com la Junta de Portaveus.

I per preservar els drets dels diputats, el Consell de Garanties considera que caldria i "desitjable" que l'article 135 de la proposta de reforma del Reglament "prevegi explícitament la facultat de presentar esmenes i els termes en què se substanciaria aquest tràmit", per oferir "millor garantia als diputats" i "reforçar la posició de les minories". EFE