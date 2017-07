Els darrers atemptats tripliquen la preocupació pel terrorisme, segons el CIS

La preocupació dels ciutadans pel terrorisme internacional s'ha disparat en l'últim mes i se situa ja entre els deu primers problemes per als espanyols, segons l'últim baròmetre del Centre d'Investigacions Sociològiques (CIS).

Si en l'anterior enquesta el ter rorisme internacional era citat per l'1,9% dels enquestats com a un dels tres principals problemes del país, ara és esmentat pel 5,8%. L'enquesta es va fer entre l'1 i el 9 de juny, coincidint amb els atemptats al Manchester Arena i a Londres, on va morir l'espanyol Ignacio Echeverría.

Tanmateix, i com és habitual, al capdavant de les preocupacions hi ha l'atur, amb el 71,2%, dues dècimes menys que el maig, seguit de la corrupció, que baixa cinc punts i inquieta al 49,1% dels entrevistats davant del 54,3% de l'estudi anterior. La tercera posició la torna a ocupar els problemes econòmics, amb el 21,7%, sis dècimes més que el maig; i els polítics en general, que pugen gairebé tres punts fins al 20,9%. La sanitat, l'educació i els temes socials i de qualitat de l'ocupació tanquen la llista, en la qual la independència de Catalunya només és vista com un dels tres principals problema per a l'1,2% dels entrevistats.

Segons el CIS, millora lleugerament la percepció ciutadana sobre la situació política i econòmica, ja que pugen els que la consideren «bona o molt bona».