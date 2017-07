Detenen tretze persones a Barcelona en una operació internacional contra la Camorra

Tretze persones han estat detingudes a Catalunya en una operació internacional contra el blanqueig de capitals d'activitats delictives relacionades amb la Camorra napolitana, amb arrestos també a Itàlia (15) i Alemanya (2).

La Fiscalia informa en un comunicat que, entre els detinguts a la ciutat de Barcelona i altres localitats de la província, hi ha 8 italians, però també n'hi ha d'altres nacionalitats com espanyols, veneçolans, xilens o colombians.

La Unitat Central Operativa (UCO) de la Guàrdia Civil i els Mossos d'Esquadra van realitzar aquesta operació, dirigida pel jutjat 6 de l'Audiència Nacional, en la qual s'imputen, als arrestats, els delictes de pertinença a organització criminal, blanqueig de capitals i tràfic de drogues (cocaïna i haixix) en diversos països europeus.

Els agents han practicat quinze escorcolls a Barcelona capital i àrea metropolitana, on hi han confiscat documentació física i en suport informàtic, igual que en els escorcolls d'Itàlia i Alemanya. Entre els locals escorcollats hi havia el restaurant Assunta Madre de Barcelona, que era freqüentat per cares conegudes. A Barcelona, almenys dues persones han estat arrestades al carrer Tamarit i el desplegament policial (en el qual participen agents d'EUROPOL i de la Guardia di Finanza italiana) es va portar a terme també en una cafeteria en els baixos de l'edifici on es troba el Consolat italià del carrer Mallorca.