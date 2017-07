Donald Trump diu que se li ha acabat la paciència amb el règim nord-coreà

Estats Units i Corea del Sud van llançar ahir a la costa oriental del Pacífic un conjunt de míssils en direcció al mar del Japó, uns assajos que el president sud-coreà Moon Jae-in i el nord-americà Donald Trump van acordar com a resposta al llançament d'un míssil balístic intercontinental que Corea del Nord va llançar aquest dimarts coincidint amb la festa nacional d'Estats Units, l'Independence Day. Per tal de realitzar els assajos, els dos aliats van provar el míssil balístic sud-coreà Hyunmoo-2A, d'un rang d'uns 300 km, i el tàctic estatunidenc ATACMS, a part de fer múltiples llançaments.

Aquesta prova de míssils conjunta entre ambdos països esdevè inusual però pretén, segons van assegurar, servir com a advertència al règim de Kim Jong-un. Donald Trump va declarar «haver perdut la paciència amb Corea del Nord», i el secretari d'Estat d'EEUU, Rex Tillerson, va insistir en la necessitat d'una «resposta global per aturar l'amenaça mundial» que va dir que suposa el desenvolupament del programa nuclear de Corea del Nord.

Seguint amb el to agressiu de Washington, el líder de les tropes d'Estat Units a Corea del Sud, Vincent Brooks, va mostrar-se partidari de prendre decisions de manera ferma contra Pyongyang en qualsevol moment «si els nostres comandants en cap ens ho ordenen». Les respostes de la Xina i de Rússia van arribar en forma d'un comunicat conjunt donada la seva trobada a Moscou, on el president rus Vladimir Putin i el president xinès Xi Jinping demanaven a Corea del Nord i als Estats Units que emprenguessin mesures per frenar l'escalada del conflicte, instant-los a abandonar els exercicis militars conjunts, i demanant també a Pyongyang que abandoni el seu programa nuclear. A més, van afirmar que treballaran de manera conjunta per trobar una solució al conflicte de la península coreana que afavoreixi totes les parts. La resposta de Xina, que absorbeix el 90% del comerç nord-coreà, va ser tèbia i no va complir amb les expectatives del president americà Donald Trump, que va avisar a Xi JinPing que, si cal, actuarà per compte propi. El ministre d'Assumptes Exteriors rus, Serguéi Lavrov, a més, va afegir que no s'havia d'utilitzar el programa nuclear nordcoreà per intentar canviar el règim a Corea del Nord.



Avenços en el programa nuclear

Per la seva part, Corea del Nord va assegurar a través de la televisió estatal que s'havia provat «amb èxit» per primera vegada un míssil balístic intercontinental (ICBM en les seves sigles en anglès) capaç d'arribar a qualsevol part del món. Segons van declarar els mitjans estatals sud-coreans, el míssil ha estat batejat com a «Hwasong-14» i va arribar a una altura de 2.802 km i va recòrrer 933 km en 39 minuts.

El líder nord coreà Kim Jong-un va explicar a través de l'agència del règim KCNA que el llançament que es va fer servia «per provar el nou coet balístic intercontinental amb capacitat de carregar una gran ogiva nuclear» i que era un «regal per als bastards americans en el Dia de la Independència». Tot i els recels aixecats per les declaracions de Kim Jong-un, Seül va admetre que efectivament es tractava d'un míssil intercontinental. Sobre els avenços en el programa armamentístic de Kim Jong-un, el ministre de Defensa sud-coreà Han Min-koo va dir en un comité parlamentari que la capacitat de Pyongyang per miniaturitzar caps nuclears per equiparar-les en míssils ha arribat a un nivell «considerable». Tot i així, les dades analitzades no permeten confirmar que el míssil tingui capacitat per tornar a entrar a l'atmòsfera terrestre correctament, un element clau perquè aquest tipus d'armament resulti efectiu.

Aquesta nova prova suposa un avanç en el programa armamentístic de Kim Jong-un, que els últims mesos ha fet pujar la tensió al territori i ha endurit la retòrica de Washington, que ja va insinuar la possibiliat de portar a terme atacs preventius contra Corea del Nord.