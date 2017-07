Gerardo Pisarello creu que l'1-O «no és el referèndum que Catalunya necessita»

El primer tinent d'alcaldia i alcalde accidental de Barcelona, Gerardo Pisarello, va opinar ahir que «tot indica» que l'1-O que planteja el Govern «no és el referèndum que Catalunya necessita». Pisarello va remarcar que de moment només han escoltat anuncis, però encara no hi ha cap proposta «concreta, acordada, signada ni decretada», de forma que l'Ajuntament, va continuar, no es pot pronunciar al respecte.

En tot cas, pel que s'ha pogut escoltar fins ara, va opinar que «caldrà continuar batallant pel referèndum» encara que mentrestant se celebrin «actes de protesta contra l'actitud d'immobilisme del PP». Durant la seva visita al polígon industrial del Bon Pastor, Pisarello va considerar que la informació sobre el referèndum «està arribant amb comptagotes i amb poca transparència», i que la futura llei per regular-lo donada a conèixer dimarts és «una presentació», no la proposta concreta que necessiten els ajuntaments per pronunciar-se.

D'altra banda, el líder de Podem, Pablo Iglesias, va insistir ahir que un referèndum «és una altra cosa» diferent d'allò que està plantejant la Generalitat, ja que ha de tenir garanties i ser pactat amb el govern central, però també va criticar que «alguns» parlin de «sedició» mentre «es blanqueja la corrupció».

«Apostem per un nou encaix constitucional de Catalunya que garanteixi l'autogovern i reconegui que Catalunya és una nació» a través de la «decisió dels catalans», va dir Iglesias.