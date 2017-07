González, Aznar i Zapatero critiquen la deriva «autoritària» del Govern

Els expresidents espanyols Felipe González, José María Aznar i José Luis Rodríguez Zapatero van coincidir ahir a criticar la deriva «autoritària» –en paraules de González– del Govern de Carles Puigdemont i d'un procés independentista que –segons van apuntar els tres– «fractura» la societat catalana. En un debat organitzat en el marc de les jornades «40 anys de democràcia», on van intervenir González, Aznar i Zapatero, van assegurar que a Catalunya s'està fent una proposta «com la de Maduro» (González), que s'intenta «liquidar la democràcia i la llibertat» (Aznar) i que «no es pot aplicar el dret d'autodeterminació a Catalunya» (Zapatero).

Felipe González va advertir que «Espanya sense Catalunya no és Espanya», sinó que seria «una altra cosa» i per tant –va augurar– la independència de Catalunya «no es produirà». Segons González, els independentistes estan «fracturant greument» la «convivència interna» de Catalunya abans que no pas la de Catalunya amb Espanya. «La primera fractura és la de Catalunya amb Catalunya». Segons González, la base per a una entesa hauria de partir del reconeixement per part dels independentistes d'Espanya com una «nació» i seu de la sobirania.

José María Aznar ha criticat novament l'estratègia de Mariano Rajoy, perquè «quan algú fa un cop de peu a la taula el que és impossible és mirar o intentar viure com si no s'hagués donat un cop de peu a la taula». Aznar també va recordar que ell mateix va advertir que «abans de trencar-se Espanya es trencaria Catalunya», i va advertir que la voluntat dels independentistes de «trencar la democràcia i la llibertat a Catalunya acabarà també demolint Catalunya».

Per la seva banda, Zapatero va assegurar que la «deriva» del Govern de Catalunya i de les forces independentistes és «incomprensible». Zapatero va citar els casos de Quebec i Escòcia, dos països on «el referèndum no ha servit per a res perquè els referèndums de confrontació són eines completament negatives». Segons Zapatero, «a Quebec ja no hi haurà més referèndums, i a Escòcia tampoc», perquè és una eina que «divideix artificialment» i en els quals, a més, qui perd el referèndum vol la revenja». Segons Zapatero, no hi ha «ni hi haurà» cap element que permeti aplicar a Catalunya el dret d'autodeterminació.