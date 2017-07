Junqueras assegura que la llei del referèndum s'aprovarà el setembre

El vicepresident del Govern català, Oriol Junqueras, va afirmar ahir que la legislació espanyola «no és vàlida» perquè no respecta els tractats internacionals ratificats per l'Estat, i va situar a principi de setembre l'aprovació de la llei del referèndum que regularà la consulta de l'1-O.

En una entrevista a TV3 un dia després de la presentació pública de la llei del referèndum d'autodeterminació, Junqueras va assegurar que «la suposada legalitat de l'estat espanyol és una legalitat que no és legal perquè no segueix el mandat del dret internacional que el propi estat espanyol es va autoimposar que havia de complir». «De legalitat només n'hi ha una, només pot haver-n'hi una, que és la que es deriva del marc internacional, que es deriva del principi democràtic, de l'esperit general del dret, del dret internacional en el seu conjunt i en particular dels drets humans, que formen part del dret internacional», va afegir en el mateix sentit el vicepresident català.

Per a Junqueras, «el primer dels drets humans és el dret a l'autodeterminació, i l'estat espanyol es va obligar a si mateix, a través de la firma del Conveni de drets civils i polítics, a generar la seva legislació i a interpretar-la segons aquest dret internacional». Junqueras emplaçar el govern espanyol a explicar-se.