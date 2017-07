El Kremlin espera que Putin i Trump estableixin un diàleg

El portaveu de la presidència russa, Dimitri Peskov, va declarar ahir: «Volem que s'iniciï un diàleg de treball que, segurament, és vital per a tot el món per elevar l'eficàcia i resoldre els conflictes i els problemes que augmenten dia rere dia ».



Reunió entre EUA i Rússia

El portaveu de la presidència va recordar que la trobada d'aquest divendres a Hamburg (Alema-nya) serà la primera dels dos mandataris, precisament per això es tracta d'un esdeveniment tan important. Peskov ha avançat que el cap del Kremlin reiterarà als Estats Units la posició de Moscou sobre el conflicte d'Ucraïna, on diuen que «l'única via d'acord passa pel compliment dels acords de Minsk», signats el mes de febrer del 2016.

Peskov va declarar que en tractar-se d'una reunió dins la trobada del G-20 no es podran exposar tots els temes, referint-se al conflicte armat ucraïnès. El portaveu tampoc s'ha mullat pel que fa als rumors que impliquen interferències russes durant les eleccions presidencials dels Estats Units el passat 2016, on els russos donaven suport al candidat electe, Donald Trump.

Vladimir Putin viatjarà aquesta tarda cap a Alemanya després de reunir-se amb el Consell de Seguretat rus. Un cop allà es reunirà amb la cancellera germana, Angela Merkel, i el president turc.