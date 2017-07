Llach recomana que si hi ha consellers amb dubtes, que es retirin

El diputat de Junts pel Sí (JxSí) Lluís Llach va dir ahir que, si dins del Govern hi hagués més consellers o secretaris generals amb «dubtes» o «temors» per la possible reacció de l'Estat davant el referèndum, «jo els aconsello que facin el mateix» que el ja exconseller Jordi Baiget «i es retirin».

Llach va defensar, en unes declaracions a l'Agència Efe, la necessitat que dins del Govern hi hagi «fermesa» i cohesió entorn de l'objectiu d'organitzar el referèndum d'autodeterminació previst pel Govern per a l'1 d'octubre.

El cantautor independentista de JxSí es va mostrar rotund en opinar sobre la situació creada arran que l'exconseller d'Empresa Jordi Baiget expressés la seva por per la integritat del seu patrimoni, i també opinés que el referèndum podria convertir-se en «alguna cosa semblant al 9N», cosa que va comportar que fos cessat pel president català, Carles Puigdemont.

«Si hi ha més consellers que els ocorre com a Baiget, que jo no dic que n'hi hagi, crec que sí» que haurien de donar pas a d'altres, va apuntar abans de matisar que, per a ell, Baiget «era un conseller molt vàlid; jo sempre he apreciat el seu tarannà obert i el seu caràcter negociador i pragmàtic».