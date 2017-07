Rajoy i Sánchez es reuniran avui amb el procés sobiranista sobre la taula

El president del govern, Mariano Rajoy, i el secretari general del PSOE, Pedro Sánchez, es reuneixen avui a la Moncloa amb el procés independentista català sobre la taula i el repte de normalitzar la seva relació institucional per damunt de les diferències polítiques i distanciaments del passat.

Serà la seva primera entrevista després de la reelecció de Pedro Sánchez en el 39è Congrés del PSOE, on els socialistes han pres el rumb de l'esquerra i de la defensa de la plurinacionalitat de l'Estat. A la Moncloa són conscients que els antecedents de Sánchez no conviden a l'optimisme per arribar a acords, però afirmen que no tiraran la tovallola i que seguiran estenent la mà, mentre que a Ferraz insisteixen que el govern pot tenir present els socialistes per als temes d'Estat. Segons va explicar Sánchez, el seu propòsit és demanar a Rajoy que «faci un pas cap a una sortida política» en el conflicte de Catalunya i garantir-li que, si ho fa, tindrà el suport del PSOE.

Com ja va fer telefònicament el 29 de maig, el líder socialista tornarà a assegurar el seu suport al govern en la defensa de la llei i la Constitució davant del procés independentista, si bé insistirà que no n'hi ha prou amb quedar-se sol en la legalitat i que ha arribat el moment de buscar una solució negociada i pactada.