El tradicional 'chupinazo' marca l'inici dels Sanfermines 2017

El 'chupinazo' que han llançat dues voluntàries de l'associació d'ajuda a la carretera DYA ha obert aquest migdia de dijous els Sanfermines 2017. Ho ha fet amb polèmica ja que al costat de les banderes oficials de Pamplona, ??Navarra, Espanya i la Unió Europea, l'equip de govern municipal presidit per EH Bildu hi ha col·locat aquest any la ikurriña, una vegada que el Parlament navarrès va derogar la primavera passada la Llei Foral de Símbols. La Delegació del Govern va precisar fa uns dies que, tot i la modificació de la normativa, col·locar l'ensenya basca al balcó de l'Ajuntament no és legal.

Prop de 425 actes



El programa oficial de festes dels Sanfermines 2017 compta amb més de 425 actes programats pel consistori de Pamplona. D'ells el 61% (261) s'engloben en l'apartat musical amb 27 concerts i 31 revetlles, mentre que un 24% (100 actuacions) estan dirigides a públic infantil i familiar i abasten teatre, bous de foc, les sortides dels gegants o els tancaments infantils.

Música, revetlles, actes per als menors com titelles, el teatre de carrer familiar, festivals de diferents modalitats d'esport o dansa, els passejos de la comparsa, els focs artificials, les corrides, les curses de braus i la processó de Sant Fermí conformen el programa d'unes festes que culminarà el dia 14 a mitjanit amb el Pobre de mi.

S'organitzaran concerts, actuacions i espectacles en cinc espais: la plaça del Castillo, que acollirà revetlles i balls; la plaça de Compañía, que comptarà un any més amb música de jazz; la plaça de Los Foros, que albergarà la zona jove, concerts i esports rurals; el Paseo Sarasate, amb jotes, bertsolaris i dantzas; i la plaça de la Cruz, amb música de bandes i revetlles.

Els quatre primers dies de festes actuaran Tremenda Gossada, Amparanoia, André Reis featuring Gipsy Kings, Tipitako, Vendetta, Lágrimas de sangre, El Columpio Asesino i Zea Mays.

Activitats per als més petits



La programació infantil es distribuirà entre la plaça Llibertad amb activitats infantils i espectacles de teatre de gran format al carrer a Carles III a partir de les 19 hores.

A ells s'uneix aquest any Birjolastu, una nova zona de jocs a la Taconera que tindrà com a eix central la reutilització de materials i residus i comptarà amb nou espais diferents dinamitzats per una vintena d'artistes. A més, el passeig de Sarasate acollirà dues revetlles infantils i una actuació de bertsolaris dirigida a nens i nenes, a partir de les 19 hores.

Els 'encierros'



D'altra banda, els 'encierros' tornaran a ser un dels principals atractius de les festes. Les ramaderies que participaran aquest any són Ordi Gago, que protagonitzarà la primera cursa del dia 7; José Escolar Gil, el dia 8; Puerto de Sant Llorenç, el dia 9; Fuente Ymbro, el dia 10; Jandilla, el dia 11; Victoriano del Río, el dia 12; Núñez del Cuvillo; el dia 13; i Miura, que posarà fi als 'encierros' el dia 14.

El recorregut de la tancada es tancarà cada matí a les 7.15 hores. D'aquesta manera, es busca facilitar la seguretat de l'esdeveniment, el control d'accessos dels que vulguin participar en els tancaments i la sortida d'aquelles persones que no reuneixen les condicions per a la carrera.

Agressions sexistes



D'altra banda, l'Ajuntament de Pamplona posarà el focus, un any més, en la prevenció de les agressions sexistes durant les festes. Així, ha elaborat l'estratègia 'Pamplona lliure d'agressions sexistes' que inclou la campanya de prevenció, informació i sensibilització per a aquestes festes, que ha ampliat les seves accions perquè la mà vermella, símbol que identifica la campanya, tingui una presència constant en les carrers de la ciutat.

Paral·lelament, ha elaborat un marc d'actuació enfront les agressions sexistes amb protocols específics que coordinen la intervenció policial, l'atenció i acompanyament a les víctimes i la resposta ciutadana i institucional.