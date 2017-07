Donald Trump apunta per primera vegada que Rússia va interferir en les eleccions

El president dels Estats Units, Donald Trump, va apuntar ahir per primera vegada, en la seva visita a Varsòvia, que Rússia podria haver interferit en les eleccions presidencials de l'any passat, però va centrar les culpes en el seu predecessor, Barack Obama, a qui va acusar de no haver-ho evitat per motius partidistes.

Concretament, el president dels EUA va acusar a Obama d'haver sabut de la interferència russa en les eleccions nord-americanes i de no haver fet res perquè creia que la candidata del seu partit, Hillary Clinton, guanyaria. També va assegurar que creu que efectivament Rússia «i altres» països i persones van interferir o van poder interferir en el procés electoral.

A banda, Trump va subratllar el seu compromís en la defensa dels aliats de l'OTAN a Europa de l'Est –als quals va oferir gas barat perquè no depenguin de Rússia– i va instar a Moscou deixar de desestabilitzar Ucraïna. El president dels Estats Units va trenar a Varsòvia un discurs amb temes comuns de la seva administració i el conservador govern polonès, reivindicant la sobirania nacional i la llibertat individual; a Déu, la tradició i la família; i exigint a Occident «voluntat» per sobreviure davant del terrorisme, a Rússia i Corea del Nord, però també davant de la «burocràcia» interna.

«La qüestió fonamental del nostre temps és si Occident té la voluntat de sobreviure», va afirmar en un discurs davant de milers de persones a la plaça Krasinksi, símbol de l'aixecament polonès contra l'ocupació nazi. Les seves paraules buscaven la complicitat política i econòmica de Polònia dins de la seva recerca de suports a la Unió Europea –davant seu distanciament de Brussel·les, Berlín i París– i va trobar a una Varsòvia especialment receptiva, perquè es troba també relativament aïllada al continent.

«Una Europa forta és una benedicció per al món», va afirmar. Rússia és una de les amenaces per a la aliança, va apuntar Trump en una roda de premsa abans de viatjar a Hamburg per la cimera del G-20. El president d'EUA també va instar Moscou a cessar en les seves «activitats desestabilitzadores» a «Ucraïna i altres països», deixar de donar suport a «règims hostils» com Síria i l'Iran, i donar suport a Occident enfront de l'«enemic comú», el terrorisme islamista.