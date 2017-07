Un home tiroteja contra dos policies amb un fusell a Gavà

Els Mossos d'Esquadra van detenir ahir minuts abans de les cinc de la tarda l'home que ahir a la tarda va tirotejar contra dos policies locals a Gavà (Baix Llobregat), un dels quals va quedar ferit crític i un altre greu, segons van informar fonts policials.

L'home va estar arrestat als voltants de la urbanització Munta-nya del Mar de Canyelles (Garraf), on minuts abans s'havia localitzat abandonat el vehicle Alfa Romeo amb el qual havia fugit de les proximitats del tanatori de Gavà on quan faltaven cinc minuts per a dos quarts de 4 va disparar contra els dos policies. El detingut, que havia abandonat amb el vehicle una motxilla buida i roba tacada de sang, és de nacionalitat espa-nyola, segons les fonts consultades per Efe. Els Mossos d'Esquadra també van recuperar el fusell, un kalàixnikov, amb el qual l'home va efectuar diversos trets contra els dos agents de la Policia Local de Gavà quan li van donar l'alto als voltants del tanatori.

A més de l'arma llarga, el detingut, que segons les primeres informacions va quedar ferit en un avantbraç i una cama, també portava a sobre cinc carregadors.

Un dels ferits, de 50 anys d'edat, va ser evacuat en estat crític a l'Hospital de Bellvitge, mentre que l'altre ferit, de 62 anys, va ser traslladat en estat greu a l'Hospital de la Vall d'Hebron de Barcelona.

Els Mossos, que descarten que l'atac obeeixi a un mòbil terrorista, mantenen com a principal hipòtesi que l'incident podria tenir com a origen una venjança per altres tirotejos ocorreguts recentment a Miami Platja (Tarragona) i Vilanova i la Geltrú. De fet, segons les fonts, al tanatori de Gavà s'oficiava ahir l'enterrament d'un policia local mort recentment, de manera que va investigar-se si l'assaltant havia acudit al lloc a atacar els companys de l'agent.

Després de localitzar el vehicle, els Mossos d'Esquadra van acordonar la zona i van demanar als veïns que no sortissin de casa seva i que si veien alguna cosa sospitosa, truquessin al telèfon d'emergències 112.

L'alcaldessa de Gavà, Raquel Sánchez, va explicar en declaracions als mitjans que l'home que va ferir els dos agents de la Policia Local va disparar cinc trets amb un kalàixnikov.

Sánchez va explicar que el policia de 50 anys, ferit a la cama, està «fora de perill», mentre que l'estat del segon policia, de 62, és «delicat».

Sánchez també va explicar que, segons sembla, el presumpte autor de l'agressió va resultar ferit, tot i que va assegurar que els agents no van arribar a disparar cap tret.

SEM va confirmar que l'individu, d'uns 40 anys, va resultar ferit greu i va ser traslladat a l'Hospital Clínic amb ferides per arma de foc al braç i a la cama, després de l'arrest.

Els dos policies locals havien anat a la zona on es van produir els fets alertats per una empresa, segons la qual feia estona que veien rondant-hi un individu sospitós. Allà, un dels agents va aturar el vehicle, i l'home va treure l'arma i va disparar contra ell.