Interior convoca 500 places per a mossos, que podran portar tatuatges visibles

El conseller d'Interior, Jordi Jané, va signar ahir la convocatòria per a la promoció de 500 noves places per als Mossos d'Esquadra, que com a principal novetat elimina el límit de 35 anys d'edat i permet portar tatuatges a llocs visibles, encara que amb condicions.

Jané, que ahir va clausurar la 7a Escola d'Estiu de l'Institut de Seguretat Pública de Catalunya, va al·legar que la firma de la convocatòria «no la pot discutir ningú», perquè la Generalitat va atendre el requeriment del ministeri d'Hisenda per limitar a 50 les places de reposició, però va afegir 450 més una vegada aprovats els Pressupostos Generals de l'Estat del 2017. El conseller va destacar que aquesta convocatòria és imprescindible per a la seguretat de Catalunya, ja que dóna resposta «a una exigència de la societat catalana, que necessita noves promocions de mossos».

La convocatòria d'aquesta promoció de Mossos estava previst que sortís avui publicada en el Diari Oficial de la Generalitat, cosa que permetrà als aspirants començar a inscriure's de forma telemàtica a partir de dissabte, segons el conseller. Com a principal novetat de la convocatòria no només exigeix el títol en ESO, sinó també tenir el batxillerat o equivalent.