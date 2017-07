Moren quatre membres d'una família quan feien barranquisme

Un pare, una mare i dos dels seus fills van morir ahir al barranc de Hoyos (Càceres) quan feien barranquisme, després de ser sorpresos per una ràpida crescuda del riu després de les últimes precipitacions registrades. La família –els pares i els seus tres fills– practicava ahir al matí barranquisme en una zona d'iniciació d'aquest esport, sense aparent perill i acompanyats d'un monitor, va explicar la delegada del govern, Cristina Herrera.

Segons els primers indicis, una tromba d'aigua els va fer caure des del lloc on eren i els va arrossegar, circumstància de la qual va alertar Emergències el monitor, que no va patir ferides. Arran d'aquest moment, es va activar un pla de recerca i localització en el qual van intervenir Guàrdia Civil, Bombers, Protecció Civil, Creu Roja, bussejadors, efectius sanitaris i un helicòpter. Primerament van trobar els tres menors, dues nenes de 11 i 9 anys, i un nen de 6 anys. A les dues primeres se'ls va practicar maniobres de reanimació cardiopulmonar, però els metges no van poder recuperar les seves constants vitals i van morir. Posteriorment, van ser localitzats els cadàvers dels pares. El menor de la família, amb ferides lleus, va ser traslladat a l'Hospital Virgen del Puerto de Plasència.